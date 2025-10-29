TV LIVE ·
Serata pubblica sul 30° anniversario dell’adozione della “Legge quadro per la tutela dell’ambiente e la salvaguardia del paesaggio, della vegetazione e della flora”

29 ott 2025
In occasione del 30° anniversario dell’adozione della “Legge quadro per la tutela dell’ambiente e la salvaguardia del paesaggio, della vegetazione e della flora”, legge 16 novembre 1995 n. 126, l’Associazione Emma Rossi ha in programma una Conversazione Pubblica sul tema: Il paesaggio e la sua tutela. Riflessioni e valutazioni a 30 anni dalla Legge Quadro n. 126/1995. Parteciperanno in qualità di relatori: Lucia Mazza, architetto P.A. Filippo Piva, architetto e docente dell’Università di Bologna. Nel corso della serata sarà anche presentato al pubblico il volume “La capitale di mille abitanti. Percorsi nel centro storico” di Laura Rossi e Gino Zani, edito da Bookstones. L’evento è in programma a Domagnano, sala Montelupo, venerdì 7 novembre p.v. alle ore 21.00. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti.

C.s. - Emma Rossi




