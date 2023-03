Serata Tesseramento Demos

Demos ringrazia sinceramente le tante persone e famiglie che hanno partecipato alla festa di sostegno tenutasi nella serata di Venerdi 24 febbraio. Siamo stati commossi da tanta partecipazione, in un momento nel quale la disaffezione nei confronti della politica è ai massimi storici. Abbiamo visto in coloro che hanno partecipato una parte della San Marino migliore, quella che desidera un paese civile, dove il rapporto tra la gente è le istituzioni sia un rapporto costruttivo e partecipativo. Una serata e una festa, per vivere il semplice gusto di stare assieme, riscoprirsi comunità solidale. Durante la serata sono stati ribaditi i riferimenti valoriali e alcune proposte programmatiche del movimento attraverso le parole del Coordinatore Carlo Boffa e del Presidente Grazia Zafferani insieme a tutto il Direttivo di Demos. La solidarietà fra persone, un rapporto chiaro e trasparente fra cittadini ed eletti, la necessità di condividere una evoluzione comune per il Paese, la necessità di una nuova e vigorosa attenzione al sociale per ricostruire un senso di comunità sempre più indebolito nella certezza che la vera felicità è collettiva e non individuale. La partecipazione di Davide Rossi, già Vice Presidente della provincia di Pesaro e Urbino, ha portato un contributo di approfondimento su temi specifici e di attualità come il percorso per la sigla dell’accordo di Associazione alla Unione Europea e il progetto a nostro avviso molto pericoloso per il futuro del Paese, portato avanti dall’esecutivo e denominato DES, Distretto Economico Speciale. Sull’accordo di associazione Davide Rossi si è detto molto preoccupato per la comunità sammarinese che rischia in assenza di un percorso condiviso, della possibile sudditanza, in assenza e di un ruolo politico forte che lo Stato di San Marino possa esercitare, nei confronti della Unione Europea. Una Unione Europea ad oggi sempre più basata sul controllo monetario della BCE, organismo privato che regola in assenza di principi sociali, la vita di tutti noi, e spesso succube delle lobbies delle multinazionali e di soggetti economicamente forti che ne stanno determinando le scelte al di fuori di un interesse sociale dei cittadini. Il caso del QATAR Gate dimostra quanto deboli e vulnerabili siano le istituzioni europee. La guerra in Ucraina ha evidenziato quanto siano più importanti gli interessi economici dei diritti umani e del rispetto delle differenti etnie di un Paese. In sostanza una Unione Europea neoliberista e troppo succube del patto atlantista non in perfetta sintonia con i popoli che deve rappresentare ed una idea di Sociale che era negli intenti originari dei suoi padri fondatori. Pertanto occorre una attenta sorveglianza da parte di tutti i cittadini sammarinesi nei confronti di questo accordo i cui contenuti risultano ai più oscuri, affinché sia tutelata la storia di indipendenza millenaria del nostro Paese. La serata si è poi conclusa gioiosamente danzando e cantando sulle note di Mario DJ e ascoltando le bellissime canzoni di Deborah Beccari. L’impegno di Demos è quello di mantenere contatto vivo e costante con i nostri aderenti e simpatizzanti.

