Serenissima Gran Loggia della Repubblica di San Marino: "Una piccola Repubblica con un grande cuore"

Serenissima Gran Loggia della Repubblica di San Marino: "Una piccola Repubblica con un grande cuore".

San Marino, la più piccola ed antica Repubblica arroccata sul monte Titano e circondata dall’Italia, con poco più di 33.000 abitanti ha il triste primato di maggior numero di decessi e contagiati da Coronavirus in rapporto alla popolazione con circa 600 positivi, a fronte di 41 persone che purtroppo non sono più fra noi. Molti Sammarinesi, con grande cuore e generosità, si sono mobilitati con aiuti e donazioni, ci sono stati anche alcuni aiuti internazionali per arginare la crisi e si cominciano a vedere i primi risultati di una scelta lungimirante, unica al mondo: l’esecuzione a tappeto di test sierologici (sinora circa 4000) e tamponi su chi ha il sierologico positivo, scovando così centinaia di inconsapevoli ed asintomatici diffusori del virus. Ora, all’inizio della Fase 2, in alcune decine di minuti i sanitari sono in grado di escludere ragionevolmente la malattia e per il subdolo Coronavirus contiamo ci sia vita breve. La Serenissima Gran Loggia della Repubblica di San Marino, unica Massoneria regolare sammarinese, è stata fin da subito in prima linea per sostenere la lotta al Coronavirus, secondo gli immutabili principi massonici che obbligano ogni vero Iniziato non solo ad essere un buon cittadino, rispettoso delle leggi del Paese che lo ospita, ma anche ad operare incessantemente per il bene ed il progresso dell'umanità. Facendo tesoro di questo all’inizio dell’epidemia sono state donate mille mascherine facciali, saturimetri, guanti e gel di disinfezione. Da qualche settimana il Gran Maestro Emidio Troiani ha attivato una sottoscrizione internazionale, chiamata “Tre Mattoni per San Marino”, fra tutte le Grandi Logge in rapporto di reciproco riconoscimento di tutto il mondo, i cui proventi hanno permesso l’acquisto di ben 400 test sierologici di ultimissima generazione per individuare precocemente i contagi. "La nostra speranza", dice il Gran Maestro Emidio Troiani e medico di Medicina Generale presso l'Istituto per la Sicurezza Sociale, "è che questi test siano risolutivi per eradicare il virus e che la crisi finisca quanto prima consentendo a tutti un sereno ritorno alla normalità". "Voglio ringraziare a nome dei Liberi Muratori Sammarinesi la Protezione Civile e gli operatori sanitari per tutto quello che stanno facendo per aiutare i cittadini. Tutti uniti supereremo questo momento,” conclude Troiani, “la Serenissima Gran Loggia è e sarà sempre pronta a sostenere la Repubblica e tutti i suoi concittadini".

c.s. Serenissima Gran Loggia della Repubblica di San Marino

I più letti della settimana: