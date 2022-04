Sergio Barducci va “Oltre il sogno”, è nella sestina finale della 59esima edizione del Premio Bancarella Sport Il giornalista sammarinese supera anche l’ultima selezione e con la biografia di Arrigo Sacchi scritta per Minerva accede all’ultimo atto del concorso

“Oltre il Sogno” è il titolo della biografia di Arrigo Sacchi che Sergio Barducci ha scritto la scorsa estate ma oggi potrebbe anche essere la dichiarazione “a caldo” del giornalista sammarinese al quale è stato comunicato di essere entrato, con il suo libro, nella sestina finale della 59esima edizione del Premio Bancarella Sport della Città di Pontremoli, uno dei più prestigiosi e antichi concorsi letterari italiani, nato nel 1964. La commissione composta dal Presidente designato dalla Fondazione Città del Libro oltre che da vari rappresentanti delle testate giornalistiche sportive nazionali italiane (Gazzetta, Corriere dello Sport, Sport Mediaset, SkySport, Tutto Sport e Rai Sport) e da rappresentanti di CONI, Unione Stampa Sportiva, Panathlon e Fondazione Città del Libro aveva selezionato 20 libri a tema sportivo fra quelli pubblicati lo scorso anno solare e oggi, la stessa giuria, ha scelto la celebre “sestina” che verrà sottoposta al vaglio di 70 grandi elettori (20 librai, 45 personalità della cultura e dello sport, 15 soci del Panathlon International) chiamati a decretare l'opera vincitrice assoluta premiata come ogni anno con il "San Giovanni di Dio - protettore speciale dei librai" simbolo dei premi Bancarella, in piazza della Repubblica a Pontremoli durante una grande giornata di sport il prossimo 9 luglio. Il libro di Sergio Barducci, giornalista e autore sammarinese, è stato scelto insieme a quelli dei giornalisti tv Stefano Meloccaro (Colpi di Genio) e Alessandro Alciato (Forza gentile, insieme ad Andry Shevchenko), a quello di una storica firma del giornalismo dell’automobilismo come Umberto Zapelloni (Gilles Villeneuve), al libro di Marco Ballestracci (Giocare col fuoco) e alla biografia della schermitrice Elisa Di Francisca (Giù la maschera). “Con la sincerità e l’ironia del suo essere romagnolo -si legge nella motivazione- Arrigo Sacchi racconta l’uomo che si cela dietro la figura dell’allenatore. A guidarlo in ogni tappa della sua straordinaria carriera, ci sono valori, insegnamenti familiari, ricordi personali che nel corso degli anni ha saputo trasmettere ai suoi giocatori e a saputo portare sul campo”. “Oltre il Sogno” di Sergio Barducci, edito da Minerva, è in effetti la biografia intima dell’uomo che sta dietro all’allenatore scritto al termine di un’estate trascorsa ad attraversare, quasi quotidianamente le campagne dell’entroterra romagnolo, scendendo da San Marino per raggiungere Fusignano. Barducci racconta la vita, i ricordi, gli aneddoti e i segreti dell’uomo-Arrigo, il romagnolo che ha conquistato l’Europa ed è arrivato ad un passo dal tetto del mondo, il condottiero del Milan dei sogni e della Nazionale più amata dagli italiani.

