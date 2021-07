Sergio Scappini apre la XIII edizione di "Alba sul monte...in concerto"

Sergio Scappini apre la XIII edizione di "Alba sul monte...in concerto".

Sarà un one man show, nel segno della grande musica di Piazzolla ma non solo, ad aprire la rassegna Alba sul Monte… in concerto 2021. Domenica 25 luglio (ore 6 del mattino) il fisarmonicista Sergio Scappini, ormai di casa nella Repubblica di San Marino, sarà il protagonista dell'atteso appuntamento musicale “Non solo Piazzolla” nella suggestiva cornice degli Orti dell’Arciprete della Basilica del Santo. Il maestro Scappini proporrà un repertorio che spazierà dai brani più noti a quelli meno noti di Astor Piazzolla, in un percorso musicale che includerà anche altri autori conosciuti, con composizioni che vanno dalle colonne sonore per il cinema, alla world music, al pop, ed anche un omaggio a quelle forme più folkloristiche tipiche della nostra terra. Novità di questa edizione di Alba sul Monte… in concerto, e in realtà un ritorno alla prima edizione della rassegna, saranno gli interventi coreografici di Studio Danza Il Castello con le coreografie del ballerino e coreografo Vittorio Colella. I sei appuntamenti di “Alba sul Monte… in Concerto” sono organizzati e promossi dall’Associazione Musicale Camerata del Titano di San Marino, con il patrocinio della Segreteria di Stato per la Cultura, il sostegno della S.U.M.S. di San Marino e di Indaco 40 per gli abiti dei danzatori. Il concerto si concluderà come di consueto con colazione a base di bomboloni forniti dalla pasticceria Patrizia di San Marino.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: