Serie D femm/ Titan Services battuta a Ravenna.

Dopo la bella vittoria interna di sabato scorso con Longiano, la Titan Services non replica la prestazione e torna senza punti dall’anticipo di giovedì 30 a Ravenna. “Nel primo set eravamo ancora a San Marino con la testa. – Spiega a fine match coach Stefano sarti. – Nel secondo siamo entrate aggressive in battuta, abbiamo forzato il gioco e condotto noi la partita. Nel terzo e nel quarto abbiamo giocato alla pari ma abbiamo perso entrambi i parziali a causa di troppi nostri errori. Ravenna è una bella squadra, tenace e che sa stare dentro la partita. Noi siamo state dentro il match solo a tratti. Oggi hanno funzionato bene battute e ricezione ma abbiamo fatto passi indietro su altre situazioni”. Tabellino Titan Services. Tura 10, Ghinelli 10, Ricci 6, Muccioli 5, Menicucci 8, Stefanelli 4, Balducci 3, Renzi 9, Cesarini, Tassi Pistarelli, Pasolini (L1), Grossi (L2). All. Stefano Sarti. Classifica (al 30/11/23). Figurella Rimini 21, Flamigni San Martino in Strada 21, Fulgur Bagnacavallo 21, Ke Car Volley Rimini 14, Mosaico Ravenna 10, Alfonsine 9, Idea Volley Santarcangelo 9, Titan Services 9, Unica Volley Riccione 8, Junior Coriano 5, Longiano 3, Sport Village Forlì 2. Prossima partita: Titan Services – Junior Coriano. Sabato 9 dicembre, ore 19, a Serravalle.

cs Federazione Volley

