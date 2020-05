Seriset sfida il Covid-19 e lancia Piuma Shield La storica officina grafica sammarinese ha avviato la produzione di alcuni DPI tra i quali gli schermi protettivi utilizzati quotidianamente dal personale sanitario per il viso

Seriset sfida il Covid-19 e lancia Piuma Shield.

Seriset, storica officina grafica della Repubblica di San Marino, ha avviato la produzione di scudi facciali, dispositivi di protezione individuale (DPI) utilizzati quotidianamente dal personale sanitario che lotta contro il coronavirus. Si tratta di maschere trasparenti in poliestere, di estrema importanza per la protezione del volto, leggere e facili da portare che per il loro peso particolarmente ridotto, inferiore ai 60 grammi, hanno preso il nome di “Piuma Shield”. Grazie ai macchinari di cui è in possesso e alla conoscenza di materiali che Seriset utilizza da sempre, la conversione di parte della produzione non è stata particolarmente complessa, anzi, ha permesso ai dipendenti di continuare a lavorare anche durante la crisi ed oggi, dopo un’iniziale fase di test, possono essere prodotti quotidianamente oltre 2000 scudi facciali. L’idea è del titolare Francesco Cardelli che spiega: “Vista l’emergenza abbiamo ritenuto corretto impegnarci anche noi nella produzione di qualcosa di importante per la battaglia al coronavirus, la nostra azienda utilizza da sempre questi materiali e non è stato complicato calarci in questa nuova sfida. Abbiamo puntato su un prodotto semplice, leggero, facile da commercializzare e soprattutto utile. Inoltre stiamo ampliando la nostra gamma di prodotti spostandoci su altri DPI e su tutti quei dispositivi di segnaletica e segnalazione, informazione e distanziamento, utili ad industrie, attività commerciali e ristoranti". I primi 100 scudi facciali li sta già testando l’Ospedale di Stato della Repubblica di San Marino.

c.s. Seriset

I più letti della settimana: