Serravalle: 20 anni di gemellaggio con la Cina.

Grandi festeggiamenti in occasione del 20° anniversario del gemellaggio fra il Castello di Serravalle e la città cinese di Huangshan giovedì 28 novembre al Circolo sociale di Serravalle. La città di Huangshan si trova nella parte meridionale della provincia dell’Anhui, divisa in tre regioni e quattro distretti, che comprendono la zona panoramica del monte Huangshan. Il monte è caratterizzato da bei fiumi con acque limpide, numerosi monumenti storici, due patrimoni mondiali, una città culturale e storica (distretto di Hexian). Il bel paesaggio del monte Huangshan è conosciuto in tutto il mondo. Le antiche residenze popolari, gli antichi portali, gli antichi templi, gli antichi ponti e le antiche vie costituiscono un paradiso per il turismo. Questa è un ulteriore iniziativa promossa dal Dott. Gian Franco Terenzi, storico amico della Cina. Negli interventi di saluto è stato sottolineato da tutte le parti il valore dell’amicizia, della solidarietà e della cooperazione e la volontà comune di rilanciare e valorizzare i nostri rispettivi territori.



