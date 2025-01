Serravalle celebra il melodramma: al via la 20^ Edizione de "Le Domeniche nel Castello"

La Biblioteca Popolare di Serravalle, con la collaborazione della Banda di Serravalle e il Patrocinio della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura e della Giunta di Castello di Serravalle, organizza la 20^ Edizione dell’iniziativa LE DOMENICHE NEL CASTELLO, quattro incontri di introduzione all’ascolto di musica lirica nelle domeniche 5 – 12 -19 e 26 gennaio 2025, alle ore 15,30, presso la Sala Polivalente di Serravalle, ora Auditorium Little Tony.

Il programma proposto per questa 20^ Edizione, prevede:

5 gennaio 2025 IL FLAUTO MAGICO di W.A. Mozart

12 “ “ L’ELISIR D’AMORE di G. Donizetti

19 “ “ IL VIAGGIO A REIMS di G. Rossini

26 “ “ IL TROVATORE di G. Verdi

Ricerca, presentazione e commento a cura di Luciano Muccioli, che propone ancora una volta con passione e competenza alcuni capolavori del melodramma italiano. La manifestazione, seguita ad ogni nuova edizione da un pubblico numeroso e appassionato, può contare su alcuni preziosi sponsor del settore privato che ci danno la possibilità di continuare a mantenere un livello musicale più che valido. L’idea è partita diversi anni fa dalla Banda di Serravalle ed in particolare da Luciano Muccioli, con l’appoggio organizzativo della Biblioteca Popolare di Serravalle: far ascoltare e vedere in video- registrazione ogni domenica un’opera, selezionando i brani salienti da una importante incisione, introducendola con la spiegazione di una trama, con notizie storiche e facendo ascoltare alcuni brani dal vivo da parte di cantanti lirici presenti in sala e accompagnati al pianoforte. La formula è stata così apprezzata che si è arrivati alla 20^ edizione dell’iniziativa. Altro elemento prezioso sarà la presenza del Maestro Pianista Accompagnatore Donatella Dorsi che, oltre a scegliere e accompagnare i cantanti dal vivo, fornisce elementi tecnici, musicologici e stilistici che aiutano ulteriormente gli intervenuti ad immergersi nel più importante fenomeno italiano degli ultimi quattro secoli: il melodramma. Si parte domenica 5 gennaio con l’opera IL FLAUTO MAGICO di W. A. Mozart con la partecipazione dal vivo di cantanti affermati. Anche quest’anno, visto il buon risultato degli anni precedenti, la Biblioteca Popolare di Serravalle conferma la volontà di arricchire l’iniziativa di un contenuto umanitario; si è deciso di conseguenza di chiedere un’offerta per una finalità di beneficenza che verrà meglio precisata nel corso dello spettacolo. La Biblioteca Popolare di Serravalle invita calorosamente tutta la cittadinanza ad intervenire. Si raccomanda la puntualità all’orario d’inizio di ogni incontro, fissato per le ore 15,30.

