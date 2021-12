Serravalle: cittadini e commercianti critici sulla viabilità in centro storico

I sottoscritti cittadini di Serravalle unitamente ai commercianti del centro storico, sentono il dovere di protestare pubblicamente e far conoscere il proprio dissenso per la delusione che tutt'oggi ancora sussiste nei confronti delle istituzioni locali, sul tema della viabilità. Siamo costretti a fare petizioni pubbliche perché i nostri interlocutori non ci ascoltano e sembra di dover dialogare tra non udenti. Le criticità che desideriamo evidenziare in centro sono:

1. sono venuti a mancare una decina di posti auto senza alcuna ragione. La clientela come può avvicinarsi alle attività commerciali? Soprattutto con la presenza quotidiana della Polizia Civile pronta a fare le multe? Se l'intenzione è voler far chiudere gli esercizi commerciali, sono sulla strada giusta;

2. da alcuni anni è stato eliminato il passaggio dei mezzi pubblici, sicuramente siamo l'unico Paese al mondo che opta per una scelta di questo tipo;

3. le istituzioni parlano di senso unico in Paese e noi facciamo loro presente di ragionare con i diretti interessati e con tutta la collettività prima di adottare tale cambiamento;

4. é necessario aprire le entrate del Paese (vedi bivio Music-in), chiusa alcuni anni fa, caricando tutto il traffico alla rotatoria del centro sportivo. Non è pensabile parlare di soluzioni sulla viabilità e nello stesso tempo avere le strade occupate da auto in sosta.

Attendiamo un confronto sereno e costruttivo per trovare soluzioni concordate altrimenti faremo sentire pesantemente la nostra posizione.

c.s. Danilo Mazzotti (a nome dei alcuni cittadini e commercianti di Serravalle)