Serravalle: “Gemellaggi”, una amicizia operativa

Serravalle: “Gemellaggi”, una amicizia operativa.

Nella giornata del 1 ottobre così importante per la nostra Repubblica ( la nomina dei nuovi Capitani Reggenti ) , a Tolentino, si è sottoscritto il Gemellaggio tra il comune Marchigiano ed il Castello di Serravalle. Un Gemellaggio nato da un rapporto di amicizia e di solidarietà, e cementatosi nel difficile momento del sisma che ha colpito gravemente la popolazione dello storico Comune marchigiano , (creando tante difficoltà nel periodo della lenta ricostruzione ) Un sodalizio siglato tra il Sindaco Giuseppe Pezzanesi ed il Capitano di Serravalle Vittorio Brigliadori , alla presenza del vicesindaco e di alcuni assessori di Tolentino e il Segretario di Giunta Gabriele Raschi e i consiglieri Nicoletta Gasperoni, Maurizio Cavalli e Roberto Ercolani ! Un’ accordo all’insegna della comune volontà di valorizzare i propri territori , le loro risorse umane e le sinergie che da esse si potranno generare , con progetti condivisi e sostenibili ! Un cammino che ha visto coinvolti anche i comuni Sulmona e Chiusi della Verna , già gemellati con Serravalle e che hanno negli anni consolidato e condiviso la progettualità e gli intenti , dimostrando un interesse ed un coinvolgimento che rappresentano oggi il volano dal quale sviluppare nuovi progetti; uno su tutti l’allargamento ulteriore della piattaforma legata alla programmazione delle gite scolastiche che così offrirà una offerta ancora più ampia e diversificata , ribadita anche dall’incontro nella giornata di Sabato 2 ottobre tra la Delegazione di Serravalle e il Sindaco di Sulmona Annamaria Casini e alcuni dei suoi Collaboratori . Prossimamente a Serravalle un incontro che riunirà i sindaci ed assessori di Coriano, San Leo , Verucchio e Carpegna , unitamente ai Comuni Gemellati e Caserta , per interagire direttamente e velocizzare le operazioni per la partenza operativa del progetto .

c.s. Vittorio Brigliadori, Capitano del Castello di Serravalle



I più letti della settimana: