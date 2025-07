SERRAVALLE INCONTRA 14, 15 e 16 luglio

Tre serate da non perdere

Per il Centro Sociale S. Andrea di Serravalle l'estate è stato sempre un periodo in cui proporre momenti belli in cui potersi ritrovare quest'anno propone: SERRAVALLE INCONTRA l' evoluzione degli eventi estivi svolti negli anni da OLNANO ESTATE a VISIONI D'ESTATE .

Saranno tre serate ad ingresso libero: 14, 15 e 16 luglio (inizio alle ore 21) sotto i portici della scuola media di SERRAVALLE (RSM) con il Patrocinio e collaborazione della Giunta di Castello di Serravalle.

Lunedì 14 luglio la serata DON PEPPINO DAY , nel giorno del compleanno di Don Peppino,

per ripercorrere attraverso video e foto le stupende estate trascorse insieme nei campeggi e della colonia. Ci sarà la possibilità di visionare l'archivio fotografico e ognuno potrà essere protagonista raccontando i propri ricordi. Saranno presentate anche alcune belle inizitive.

Martedì 15 luglio l'occasione di partecipare alla presentazione MEETING DI RIMINI dell'edizione 2025, serata promossa unitamente alla Cooperativa Culturale Il Sentiero, con la partecipazione di Marco Aluigi , Vicedirettore e Responsabile Convegni Meeting per l'amicizia fra i popoli.

Mercoledì 16 luglio un interessante incontro dal titolo: RIDERE SERIAMENTE l'importanza dell'umorismo nella vita con due attori comici di professione Maurizio Ferrini (in arte Signora Emma Coriandoli) e Giampiero Pizzol (in arte Fra Godenzo da Montecucco). Un dialogo per approfondire come l'umorismo possa essere per tutti noi un ottimo alleato per vivere con leggerezza la vita e prendere le situazioni che ci accattodono con il giusto valore.

Nelle tre serate ci saranno:

ESPOSIZIONE LE NOSTRE ESTATE CON DON PEPPINO fotografie dei campeggi e della colonia

LIBRI OFF-LINE esposizione di libri da sfogliare e portare a casa al 50%

MEET TO MEETING per sostenere il Meeting Rimini 2025

Al termine delle serate COCOMERATA.

Per informazioni: 337 1010902 (WhatsApp) - csandrea@alice.sm

Comunicato stampa

Centro Sociale S. Andrea di Serravalle