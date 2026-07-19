Serravalle Incontra 2026 si è confermata una bella occasione di condivisione di belle esperienze

Giovedì scorso si è conclusa la manifestazione SERRAVALLE INCONTRA 2026 confermando il suo carattere di luogo di incontro e condivisione nelle serate del 14, 15 e 16 luglio sotto i portici della scuola media di SERRAVALLE (RSM), promossa dal Centro Sociale S. Andrea di Serravalle con il Patrocinio della Giunta di Castello di Serravalle. La prima serata con il ricordo nel giorno del compleanno di Don Peppino (Mons. Giuseppe Innocentini), con il DON PEPPINO DAY, quest’anno incentrato su Don Peppino un sacerdote in mezzo alla gente, toccanti e belle le testimonianze pronunciate in presenza da Don Stefano Vendemini, Don Gabriele Mangiarotti ed altri ma anche da altre attraverso messaggi anche dallo Sri Lanka, tutti hanno messo in evidenza l’attenzione di un sacerdote per la sua comunità e la grande accoglienza ed attenzione ricevuta, grazie a tutta la famiglia Innocentini che ha condiviso il suo servizio pastorale per oltre sessant’anni a Serravalle. Si sono ripercorsi le esperienze delle due visite dei Papi a San Marino di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI, oltre al profondo legame con il mondo francescano iniziato con i frati del Convento delle Grazie di Rimini, proseguito con quelli del Convento di La Verna fino ad arrivare ai numerosi frati studenti a Roma, di diverse nazionalità (Messico, Argentina, Colombia, Guatemala, Honduras, Ecuador, Egitto, ecc.) che hanno fatto servizio durante il periodo estivo in parrocchia. Il tutto arricchito da una bella mostra allestita appositamente per sottolineare i vari aspetti dell’apostolato di Don Peppino. Nel giorno di mercoledì 15 luglio, è stato incentrato nell’approfondire all’esperienza dei pellegrinaggi effettuati ripercorrendo gli antichi cammini prendendo spunto dal film di successo di Checco Zalone “Buen Camino”, ma poi con le testimonianze dirette dei presenti che avevano effettuato il pellegrinaggio a Santiago di Compostela. Un approfondimento dei motivi che spinge le persone a mettersi in cammino per riscoprire la propria interiorità e il rapporto con Dio. Nella serata conclusiva di Giovedì16 luglio si sono allargati gli orizzonti al mondo con il collegamento con Padre Giorgio Bender, un frate minore francescano argentino missionario in Africa, un grande amico che ha svolto servizio per diverse estati nella parrocchia di Serravalle. Le sue parole hanno raccontato della sua comunità che sta vivendo un momento particolarmente fecondo, ultimamente sono stati ordinati sei sacerdoti frati, una bella testimonianza di come San Francesco ancora vive attraverso i francescani che operano in tutto il mondo. Ci ha inoltre aggiornato sul progetto FARMA SÃO FRANCISCO (Progetto di autosostegno agricolo e zootecnico “San Francesco” comprensivo anche di un istituto agrario) a cui stiamo collaborando da con il coinvolgimento di tante persone sammarinesi. Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i volontari, la Giunta di Castello di Serravalle, gli Operatori Economici, i mass media locali e tutti coloro che in ogni modo hanno aiutato per l’esito positivo dell’evento.

c.s. Centro Sociale S. Andrea di Serravalle







