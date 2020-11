Serravalle: siglato patto di amicizia e collaborazione tra i Castelli della Repubblica e i comuni limitrofi al comune di Caserta

Oggi alle ore 15.30 presso la sala del Castello di Serravalle alla presenza del Capitano di castello di Serravalle Vittorio Brigliadori , i consiglieri Maurizio Cavalli , Nicoletta Gasperoni , i Sindaci di San Leo Leonardo Bindi di Verucchio Stefania Sabba di Carpegna Mirco Ruggeri , dell'assessore al turismo di Coriano Anna Pazzaglia, i rappresentanti delle Segreterie Istituzionali degli Esteri e del Turismo, unitamente ( in collegamento via Zoom) al Sindaco di Caserta Carlo Marino , si è posta la firma congiunta al patto di amicizia e collaborazione che lega i Castelli della Repubblica e i comuni limitrofi al comune di Caserta . Il live motive dell'accordo siglato , la possibilità attraverso la programmazione didattico-culturale delle gite scolastiche , di creare delle sinergie operative che sappiano generare attraverso la cultura , interesse per i nostri territori creando una fitta rete di collaborazioni socio-culturali e turistiche . Progetto nel quale tutti i soggetti coinvolti credono fermamente , come ribadito dal Sindaco Marino e da tutti i presenti ; un progetto sostenibile e perseguito con tenacia nel corso degli ultimi 2 anni . Un accordo ad ampio respiro che vede la possibilità di coinvolgere oltre a Caserta anche l'ANCI Campania ( del quale il Sindaco Marino è presidente );una realtà che raggruppa più di 540 piccoli comuni della Regione Campania e che offre la possibilità di rendere ancora più affascinante e partecipato questo progetto . Facilmente intuibile il potenziale del bacino d'utenza che si può generare e il coinvolgimento di tante realtà scolastiche di ogni ordine e grado che i nostri singoli territori possono offrire . " FARE RETE " , questo in sintesi il messaggio ribadito e sostenuto con forza dai Sindaci . In un momento dove il Covid , sta minando tante certezze , l'accordo siglato, vuole ribadire come la collaborazione e la cooperazione , possano essere un incredibile motore di rilancio per i nostri territori , all'insegna di quell'energia che saper far gruppo genera in ognuno di noi . Un Grazie alle Segreterie di Stato per il prezioso supporto nella condivisione degli obiettivi che il progetto intende realizzare .





