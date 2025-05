La Giunta di Castello di Serravalle informa che il mercato settimanale del venerdì a Serravalle, per il giorno di venerdì 16 Maggio non si svolgerà in piazzale Papa Giovanni Paolo II (Multieventi), ma sarà spostato nel piazzale del Tiro a Volo della Ciarulla, in via dei Giacinti. Ci scusiamo del disagio arrecato, ma lo spostamento è motivato dalla necessità di lasciare libero il piazzale per un evento di nuoto.

Comunicato stampa

Giunta di Castello di Serravalle