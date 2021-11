Serravalle: una serata sulle procedure di affidamento dei minori stranieri

Dopo l’approvazione all’unanimità da parte del Consiglio Grande e Generale della legge 30 marzo 2021 n. 79 e l’adozione, da parte del Congresso di Stato, della delibera n. 4 del 25 ottobre 2021, con cui sono state autorizzate le associazioni “Still I Rise – ONLUS” e “Comunità di Sant’Egidio ACAP – ONLUS” ad operare in San Marino per le procedure di affidamento di minori stranieri non accompagnati, il gruppo di associazioni che ha proposto l’adozione della legge organizza per il 30 novembre 2021 alle ore 20.45 presso la Sala Polivalente – Auditorium “Little Tony” di Serravalle un incontro pubblico dal titolo “Una famiglia per bambini profughi – A San Marino un sogno diventa realtà con la Legge n. 79/2021”. L’incontro si propone, in un’ottica di collaborazione tra politica, istituzioni e società civile, di dare risposte alle domande e ai dubbi di coloro che fossero interessati, coniugi o singles, ad avviare le procedure utili per ottenere in affido uno o più minori non accompagnati, oggi costretti a vivere in condizioni disumane anche all’interno dei campi profughi europei. Ospite dell’incontro un caro amico della Repubblica di San Marino, Nicolò Govoni, co fondatore e Presidente di Still I Rise, che ci darà testimonianza delle attuali condizioni di vita nel campo profughi presente sull’isola di Samos (Grecia), da cui potranno arrivare i minori che le famiglie o i singles sammarinesi disponibili all’affido accoglieranno, compiendo un grande atto d’amore. Oltre a Nicolò interverranno Paolo Rondelli, Presidente della commissione affari esteri e relatore del progetto di legge in Consiglio Grande e Generale, la dott.ssa Maria Rosaria Russo, rappresentante della Associazione Papa Giovanni XXIII, che racconterà l’esperienza dell’affido, ed un rappresentante delle associazioni sammarinesi che hanno dato impulso alla legge. Condurrà la serata una colonna del giornalismo sammarinese: Sergio Barducci. Nell’occasione Nicolò Govoni presenterà anche il suo nuovo libro, Fortuna. Per partecipare all’incontro non occorre alcuna prenotazione, l’ingresso è gratuito e si ricorda che è obbligatorio l’uso della mascherina per tutta la durata dell’evento. Saranno ammesse in sala non più di 180 persone, capienza massima dell’Auditorium Little Tony in questo periodo di pandemia. E’ possibile seguire l’incontro anche in diretta Facebook, accedendo all’evento pubblico intitolato “Una famiglia per bambini profughi – A San Marino un sogno diventa realtà con la Legge n. 79/2021”. Le associazioni sammarinesi ringraziano la politica sammarinese, le istituzioni e gli uffici competenti per aver reso possibile la realizzazione di questo sogno. Un grande ringraziamento va inoltre sin da ora a tutti i Sammarinesi ed ai residenti che decideranno di intraprendere il percorso dell’affido dei minori profughi.

Cs Le Associazioni e gli enti che hanno predisposto il progetto di legge