Servizi assicurativi: conclusa la gara d’appalto con un contratto vantaggioso per l’ISS.

Si è conclusa nei giorni scorsi con la stipula del contratto, la gara d’appalto per l’affidamento di servizi assicurativi relativi alla Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori di lavoro – Rischio Sanitario dell’Istituto Sicurezza Sociale. Il nuovo accordo, della durata triennale, permetterà all’ISS di garantire le migliori condizioni assicurative, con un risparmio rispetto ai precedenti contratti di circa 300 mila euro complessivi. Ad aggiudicarsi il servizio la società Relyens Mutual Insurance, gruppo europeo che opera nel campo della gestione dei rischi con specializzazione sanitaria in Francia, Italia, Spagna e Germania.

“Voglio ringraziare l’intero Comitato Esecutivo per aver concluso positivamente questa gara d’appalto, che porterà all’Istituto Sicurezza Sociale un risparmio economico importante, mantenendo le stesse condizioni qualitative”, dichiara il Segretario di Stato per la Sanità Roberto Ciavatta. “Quello raggiunto è soltanto il primo dei risultati riguardanti il più ampio settore dei servizi che l’ISS richiede all’esterno attraverso bandi di gara - sottolinea il Direttore Generale dell’ISS, Francesco Bevere –. Il tema delle assicurazioni è molto delicato e riguarda aspetti che hanno a che fare con le attività complessivamente svolte dal personale dell’Istituto e che consentono, grazie ad elevati standard qualitativi, di rassicurare tutti i nostri professionisti. Ringrazio il Direttore Amministrativo Marcello Forcellini per aver portato a termine in collaborazione con l’Ufficio Affari Generali diretto dall’Avvocato Marco Ghiotti questa importante trattativa”.

