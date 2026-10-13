Servizi consolari polacchi a San Marino: il 22 ottobre un secondo appuntamento per la comunità polacca del territorio e dei comuni romagnoli limitrofi

Servizi consolari polacchi a San Marino: il 22 ottobre un secondo appuntamento per la comunità polacca del territorio e dei comuni romagnoli limitrofi.

Il 22 ottobre 2026 si terrà il secondo turno consolare presso il Consolato della Repubblica di Polonia a San Marino, in Via XXV Marzo 71, 47895 Domagnano. L’iniziativa si consolida come un appuntamento regolare nell’offerta di servizi alla cittadinanza polacca, rivolto sia ai residenti nella Repubblica di San Marino sia a quelli dei comuni romagnoli limitrofi. Questo nuovo appuntamento conferma l’impegno ad avvicinare i servizi consolari alla comunità, consentendo ai cittadini polacchi di accedervi direttamente sul territorio sammarinese e rafforzando il rapporto con le istituzioni che li rappresentano. La giornata sarà anche un’occasione di incontro e dialogo con i rappresentanti delle autorità consolari polacche provenienti da Roma e con la Console Chiara Maria Consorti. Sarà possibile approfondire e condividere idee sugli eventi in preparazione a San Marino, favorendo la partecipazione della comunità alla vita culturale e sociale del territorio. Particolare attenzione sarà dedicata a un’importante iniziativa: un corso gratuito di preparazione all’esame di Stato per chi desidera presentare domanda di cittadinanza sammarinese. Il progetto intende offrire un sostegno concreto nel percorso di preparazione, accompagnando gli interessati verso una maggiore conoscenza della Repubblica e delle sue istituzioni. Il secondo turno consolare rappresenta così un ulteriore passo verso una presenza continuativa e vicina alle esigenze della comunità polacca, unendo servizi, occasioni di confronto e nuove opportunità di partecipazione.

c.s. Consolato della Repubblica di Polonia in San Marino

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