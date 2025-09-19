Servizi minimi AASS in occasione dello sciopero generale del 23 settembre 2025

L’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici informa l’utenza che, a seguito della proclamazione di Sciopero Generale indetto dalle Organizzazioni Sindacali per il giorno 23 Settembre 2025 non potrà essere garantito per l’intera giornata di martedì 23 settembre:
− il servizio di trasporto scolastico (Scuole Elementari, Media e Superiori e Centro di Formazione Professionale) né la relativa sorveglianza degli studenti, quando prevista;
− il servizio di trasporto pubblico di linea ad eccezione della linea 7 (San Marino – Ospedale – Galazzano);
− il servizio funivia Borgo Maggiore – San Marino;
− l’accesso al Centro di Raccolta di San Giovanni;
− l’accesso agli uffici commerciale (per attivazione, voltura e cessazione contratti) e cassa (per il pagamento delle bollette) ed a tutti gli altri uffici amministrativi ed operativi;
− i servizi di macellazione; − la raccolta dei rifiuti solidi urbani nelle aree del Centro Storico di San Marino e Borgo Maggiore servizi con raccolta porta a porta ed il regolare svuotamento dei cassonetti nelle aree in cui sono presenti questi contenitori.
Saranno invece assicurati:
− il servizio di trasporto pubblico della linea 7 (San Marino – Ospedale – Galazzano); − i servizi per gli interventi di emergenza sulle reti gestite; − il servizio di raccolta dei rifiuti con modalità porta a porta al di fuori dei Centri Storici di San Marino e Borgo Maggiore.
C.s. - Direzione A.A.S.S.