Servizi pubblici e tutele: siglato l'accordo triennale tra AASS e associazioni dei consumatori

Diventa formale ed intesa a lungo termine la sinergia istituzionale tra l'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici e le rappresentanze dei consumatori sammarinesi. Nella giornata odierna è stato siglato un protocollo d’intesa di durata triennale che vede alleati la Segreteria di Stato per il Lavoro con delega ad AASS, l’Azienda stessa e le tre sigle rappresentative del territorio: Unione Consumatori Sammarinesi (UCS), Associazione Sportello Consumatori e Associazione Difesa Consumatori (ASDICO). L'atto struttura in maniera definitiva un percorso di confronto aperto negli ultimi mesi, ponendosi l'obiettivo prioritario di velocizzare la gestione di segnalazioni, istanze e richieste di chiarimento presentate dall'utenza. Attraverso l'istituzione di un canale preferenziale diretto tra le associazioni e i referenti tecnici dell'Azienda, le istanze della cittadinanza troveranno risposte rapide e riscontri puntuali, superando le rigidità burocratiche che in passato rallentavano la risoluzione delle criticità sulle utenze domestiche e commerciali. "Mettere le esigenze delle famiglie e delle imprese al centro della gestione dei servizi primari rappresenta un impegno prioritario per l'esecutivo", ha dichiarato il Segretario di Stato per il Lavoro e i Rapporti con AASS Alessandro Bevitori. "L'accordo trasforma un confronto occasionale in un metodo di lavoro quotidiano, strutturato e trasparente. Vogliamo un'azienda pubblica capace di ascoltare la comunità, anticipare i problemi ed essere concretamente vicina a chi vive momenti di difficoltà economica o di fragilità. La collaborazione costante con le rappresentanze sociali costituisce un fattore decisivo per affinare gli interventi e rendere le politiche di sostegno sempre più eque ed efficaci". L'intesa segna un passo significativo verso il consolidamento della trasparenza gestionale delle utenze, stabilendo consultazioni periodiche di verifica e tavoli di lavoro dedicati all'esame delle casistiche più complesse. Da parte sua, il Direttore dell'Azienda Marcello Forcellini ha rimarcato il valore operativo del documento: "Per la nostra struttura garantire efficienza significa abbinare la qualità dei servizi a una reale capacità di ascolto. Il canale di comunicazione diretto concordato con le associazioni ci consentirà di intervenire senza ritardi sulle segnalazioni, snellendo i passaggi interni e adattando le procedure alle reali necessità espresse dal Paese".

Soddisfazione unanime è stata espressa dalle tre organizzazioni dei consumatori, per le quali erano presenti Olga Mattioli (Ucs), Emanuel Santolini (Associazione Sportello Consumatori) e Luca Villani (Asdico): "Si tratta di un valore aggiunto che ci dà modo di tutelare con ancora più forza i cittadini. La stagione di dialogo aperta ci consente di portare le nostre istanze direttamente nella fase in cui i provvedimenti vengono elaborati. L'inserimento del canone di locazione e degli interessi sui mutui tra gli elementi valutabili per le tariffe sociali è nato proprio su nostro impulso, così come accogliamo con grande favore l'attenzione verso le persone o nuclei con particolari esigenze di cura e assistenza a domicilio. Toccare con mano una sensibilità aperta verso le persone in difficoltà dimostra la bontà di un confronto costruttivo, che ci auguriamo possa rappresentare l'avvio di un percorso ricco di ulteriori tutele".

C.s. - Segreteria di Stato per il Lavoro e i Rapporti con Aass / A.A.S.S. Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici / Unione Consumatori Sammarinesi (UCS) / Associazione Sportello Consumatori / Associazione Difesa Consumatori (ASDICO)















