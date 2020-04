Servizio a chiamata in emergenza Covid-19: da lunedì ripartono le corse in Valconca e bassa Valmarecchia

Da lunedì 6 aprile riprende il servizio di trasporto a chiamata con orari regolari dal lunedì al venerdì in Valconca e nella bassa Valmarecchia. Il servizio verrà svolto sulla base di motivate ragioni di necessità e urgenza, così come previsto dalla normativa vigente in materia di contrasto allla diffusione del Covid-19. I servizi del trasporto a chiamata che vengono riattivati, su input della Provincia in accordo con AMR e sentiti i Comuni, sono i seguenti: Concabus in Valconca, con capolinea Morciano: il servizio verrà svolto con gli stessi orari di prima dal lunedì al venerdì (numero da chiamare: 0541-648058) Concabus con capolinea Misano Adriatico, attivo sempre dal lunedì al venerdì (numero 800-108122) Valma Bass per la Valmarecchia, sempre dal lunedì al venerdì (800-561794) Si rimane in attesa di verificare la ripresa del servizio Valma Bus, in alta Valmarecchia, dopo il periodo di Pasqua, in relazione all’eventuale riapertura delle attività produttive.