Servizio Civile, 5 posti al Comune di Riccione. Domande entro il 15 febbraio

E' possibile effettuare la domanda per il bando di Servizio Civile Universale fino alle ore 14 del 15 febbraio 2021. Presso i Servizi del Comune di Riccione sono disponibili 5 posti così distribuiti: n. 2 posti presso la Scuola dell’infanzia comunale Mimosa per il progetto “Io tu noi… insieme per costruire la nostra comunità”; n.1 posto presso il Settore Servizi alla Persona e n. 2 posti presso il Centro della Pesa – Biblioteca Comunale/Museo del Territorio per il progetto “Minori&giovani. Comunità&benessere”. I progetti per il Servizio Civile Universale possono avere una durata flessibile tra gli 8 e i 12 mesi e prevedono un impegno settimanale non inferiore alle 25 ore, oppure un monte ore di 1.145 ore per i 12 mesi. Ai partecipanti spetta un rimborso mensile di 439,50 euro. I requisiti per l'ammissione sono consultabili nell'apposito bando reperibile al seguente link: https://www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it/dgscn-news/2020/12/bando_2020.aspx Si ricorda che è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede.