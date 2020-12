APG23 Servizio Civile: pubblicato il Bando 2020, scegli il tuo progetto!

Dopo tanta attesa, ecco il bando di Servizio Civile Universale 2020: con la Comunità Papa Giovanni XXIII 242 posti in Italia e 48 all’estero. Se hai dai 18 ai 28 anni puoi scegliere un progetto e buttarti in questa esperienza, hai tempo per candidarti fino alle ore 14.00 dell’8 febbraio 2021 Con la Comunità, i progetti hanno una durata di 12 mesi e impegnano 25 ore settimanali. Riceverai un contributo spese di 439,50 euro mensili. Nei progetti all’estero viene aggiunta una diaria giornaliera che va dai 13 ai 15 euro a seconda del Paese di destinazione. Per la prima volta l’associazione partecipa al bando con progetti che prevedono “misure aggiuntive UE”. Cosa significa? Che candidandosi in 5 particolari progetti, per un totale di 24 posti, potrai svolgere un periodo di servizio di 2 mesi o 50 giorni in un paese Europeo, nel nostro caso in Spagna, Germania, Portogallo, Croazia e Grecia. Ma non è finita qui, alcune posizioni sono riservate a giovani con minori opportunità, quindi se hai problemi economici o un titolo di studio minore del diploma di scuola superiore, avrai alcuni posti riservati unicamente a te. Anche se sei in stato di disoccupazione, attraverso i progetti in Garanzia Giovani! Per candidarti dovrai accedere alla piattaforma DOL, con la tua SPID (QUI le informazioni per ottenerla) o, se sei cittadino europeo o extra-europeo regolarmente soggiornante, chiedendo le credenziali di accesso specifiche sulla piattaforma stessa. Ora ti resta solo che scegliere! Info servizio civile all’estero: caschibianchi@apg23.org Info servizio civile in Italia, Misure UE, Garanzia Giovani e Minori Opportuntà: odcpace@apg23.org



