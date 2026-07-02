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Servizio CSU dichiarazione dei redditi e DAPEF: occorre affrettarsi per prenotare l’appuntamento

Chiamare i numeri 0549 962011/13, o usare il sistema di prenotazione on line raggiungibile anche dai siti di CSdL o CDLS. Previste, come sempre, condizioni più favorevoli per gli iscritti alle due Confederazioni

2 lug 2026
Servizio CSU dichiarazione dei redditi e DAPEF: occorre affrettarsi per prenotare l’appuntamento

La CSU invita i lavoratori e pensionati che hanno necessità di presentare la dichiarazione dei redditi ad affrettarsi per prendere l’appuntamento. Quest’anno il termine è stato posticipato al 31 agosto; gli appuntamenti vanno presi tassativamente entro il venerdì 7 agosto.
Le prenotazioni si prendono dal lunedì al venerdì, mattina e pomeriggio, chiamando il centralino CSU, ai numeri 0549 962011/ 962013 dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. È necessario prendere un appuntamento per ciascuna Dichiarazione dei Redditi IGR - DAPEF.
Si può fissare l’appuntamento anche utilizzando il comodo sistema di Prenotazione on-line raggiungibile all’indirizzo https://csuservizi.prenotime.it, oppure tramite il link o il Qr code presente nei siti web della CSdL - www.csdl.sm, e della CDLS - www.cdls.sm.
È indispensabile rispettare rigorosamente l’orario concordato, portare tutta la documentazione necessaria e - se si è iscritti - la tessera di adesione a CSdL o CDLS; chi non è ancora iscritto può cogliere l’occasione per aderire alla CSdL o alla CDLS, ottenendo così costi del servizio più favorevoli.

Comunicato stampa
CSU





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