Servizio CSU dichiarazione dei redditi: è necessario affrettarsi per prendere appuntamento

La CSU informa i lavoratori e i pensionati che rimane confermato il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, fissato per prossimo 31 agosto. È quindi necessario affrettarsi per prenotare gli appuntamenti ancora disponibili per la consegna della documentazione in tempo utile. I numeri telefonici sono 0549 962011 o 0549 962012.



