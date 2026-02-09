Servizio fiduciari digitali: avviato il percorso di sviluppo in attuazione del Decreto Delegato 173/2024

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, gli Affari Politici, la Cooperazione economica internazionale e la Transizione Digitale, ha presentato oggi alla stampa, insieme all’Associazione Sammarinese per l’Informatica, un importante avanzamento nel percorso di transizione digitale della Repubblica di San Marino. Con il Decreto Delegato 13 novembre 2024 n. 173 è stata infatti introdotta la possibilità, per gli operatori sammarinesi, di contribuire attivamente allo sviluppo dei servizi fiduciari digitali in attuazione del regolamento eIDAS. Il provvedimento consente l’erogazione di servizi quali firma elettronica, archiviazione e conservazione elettronica, recapito elettronico certificato (REM) e identità digitale, rafforzando la certezza giuridica delle transazioni digitali tra privati. Il Governo accompagna questo processo attraverso un ruolo di indirizzo e coordinamento istituzionale, valorizzando il confronto avviato con l’Autorità ICT e con il sistema economico, nel pieno rispetto delle competenze di vigilanza e regolazione attribuite all’Autorità stessa. In tale contesto, due operatori economici sammarinesi aderenti all’Associazione Sammarinese per l’Informatica, TIM San Marino S.p.A. e SSIS S.p.A., hanno manifestato il proprio interesse a investire nello sviluppo dei servizi fiduciari digitali, avviando un percorso che condurrà alla richiesta di iscrizione negli elenchi di fiducia presso l’Autorità ICT e, in prospettiva, nei corrispondenti elenchi europei. Gli stessi operatori, insieme al Presidente all’Associazione Sammarinese per l’Informatica William Casali, hanno ribadito l’importanza strategica di questo passaggio per il sistema imprenditoriale del Paese, sottolineando come la presenza di provider qualificati sul territorio rappresenti un elemento fondamentale di competitività, affidabilità e supporto per le aziende sammarinesi, grazie alla semplificazione dei processi e il rafforzamento dell’autonomia digitale nazionale. La Segreteria di Stato ribadisce l’obiettivo di favorire uno sviluppo ordinato, sicuro e sostenibile dei servizi fiduciari digitali, fondato su infrastrutture affidabili, competenze presenti sul territorio e piena interoperabilità con gli standard europei. Questo avanzamento si inserisce nel più ampio insieme di interventi avviati dalla Repubblica di San Marino per restare al passo con le nuove esigenze tecnologiche del sistema economico e produttivo, anche attraverso importanti investimenti infrastrutturali, tra cui il completamento della rete in fibra ottica su tutto il territorio nazionale, quale elemento abilitante per la crescita digitale del Paese. “Questo intervento rappresenta un passo verso la concretezza di quello che chiamiamo transizione digitale, intesa come un insieme di tanti interventi che portano alla digitalizzazione di un paese e allo sviluppo di un'industria del digitale – ha dichiarato il Segretario di Stato Beccari-. Perché transizione digitale non significa solo fornitura di servizi ma anche capacità di sviluppare un sistema economico basato su un'industria con un valore aggiunto, che si sposa con le peculiarità del nostro territorio.”

C.s. - Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

