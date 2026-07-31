Servizio Funivia, chiusura anticipata alle 21:00 il 3 agosto
L’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (A.A.S.S.) informa che lunedì 3 Agosto 2026 il Servizio Funivia chiuderà anticipatamente alle ore 21.00 per consentire lo svolgimento di controlli tecnici. Il servizio riprenderà regolarmente martedì 4 agosto, con il consueto orario di esercizio, a partire dalle ore 7:45. A.A.S.S. si scusa con l'utenza per il temporaneo disagio e ringrazia per la collaborazione.
C.s. - La Direzione A.A.S.S.
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