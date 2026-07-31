Servizio Funivia, chiusura anticipata alle 21:00 il 3 agosto

Servizio Funivia, chiusura anticipata alle 21:00 il 3 agosto.

L’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (A.A.S.S.) informa che lunedì 3 Agosto 2026 il Servizio Funivia chiuderà anticipatamente alle ore 21.00 per consentire lo svolgimento di controlli tecnici. Il servizio riprenderà regolarmente martedì 4 agosto, con il consueto orario di esercizio, a partire dalle ore 7:45. A.A.S.S. si scusa con l'utenza per il temporaneo disagio e ringrazia per la collaborazione.

C.s. - La Direzione A.A.S.S.

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy