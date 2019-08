Servizio navetta: precisazioni dalla Segreteria al Turismo

In seguito agli accordi con gli operatori intercorsi nei mesi scorsi per istituire un servizio navetta con il trenino turistico in occasione dei prossimi eventi SAN MARINO COMICS e PLAY DEEJAY SAN MARINO, previsti per gli ultimi due fine settimana di Agosto, in via del tutto sperimentale si è deciso di autorizzare la società Elia’s Tour a prolungare di alcuni giorni il servizio, che sarà a pagamento per i turisti e sarà operativo nel periodo compreso tra il 12 Agosto e il 3 Settembre 2019. L’orario sarà dalle ore 9.00 alle 19 con partenze ogni trenta minuti Anche i residenti e tutti coloro che lavorano all’interno del Centro Storico in possesso di abbonamento ai parcheggi, considerato anche l’andamento climatico con temperature decisamente sopra la media, potranno risalire gratuitamente e velocemente utilizzando qualsiasi fermata del trenino navetta. Gli abbonati interessati ad usufruire del servizio navetta gratuito possono ritirare la tesserina presso l’ufficio cassa del Parcheggio 9 Si ribadisce il carattere provvisorio e sperimentale del provvedimento, auspicando un favorevole accoglimento dell’iniziativa da parte di tutti i cittadini, con l’obbiettivo di garantire un sempre miglior servizio, per persone con disabilità, anziani e famiglie con bambini, che potranno così visitare anche la parte alta del Centro Storico.