Servizio Telefonico h 24 per vittime di violenza.

Come preannunciato il 25 novembre u.s., anche la Repubblica di San Marino si è dotata della linea telefonica h24 per l’assistenza continua alle vittime di violenza di genere e domestica. La linea, nata dalla collaborazione tra le Forze dell’Ordine e i Servizi Socio Sanitari dell’ISS, potrà fornire alle vittime, sette giorni su sette ed h24, il supporto di cui necessitano, dal semplice consiglio all’aiuto vero e proprio con interventi a tutela, attivando tutte le procedure ed i protocolli per la presa in carico. Tale strumento, attivato in questo periodo emergenziale, nel quale potrebbe accadere che alle restrizioni di circolazione imposte dai provvedimenti consegua una convivenza familiare forzata e prolungata in contesti familiari problematici nell’ambito dei quali potrebbero svilupparsi episodi di violenza di genere e domestica, conserverà la sua operatività anche al cessare di questo delicato momento che la nostra Repubblica sta vivendo. Le vittime di violenza di genere e domestica non esitino a contattare il numero 0549994800.

Authority Pari Opportunità



