Settant’anni di storia, passione e tradizione: la Federazione Balestrieri Sammarinesi celebra un anniversario memorabile

Settant’anni di storia, passione e tradizione: la Federazione Balestrieri Sammarinesi celebra un anniversario memorabile.

Una serata destinata a rimanere nella memoria della Federazione Balestrieri Sammarinesi e di tutti coloro che, in questi settant’anni, hanno contribuito a scriverne la storia. Domenica 26 luglio, nella suggestiva cornice della Cava dei Balestrieri, la Federazione ha celebrato il proprio 70° anniversario di fondazione nell’ambito di San Marino Antiqua – Leggende e Storie del Titano, il grande evento di rievocazione storica promosso dalla Segreteria di Stato per il Turismo e dall’Ufficio del Turismo che ha animato per tre giorni il Centro Storico della Repubblica grazie alla collaborazione dei principali gruppi storici sammarinesi, tra cui la Federazione Balestrieri Sammarinesi, la Cerna dei Lunghi Archi di San Marino, la Corte di Olnano e la 301 Filmont. L’evento ha registrato una straordinaria partecipazione di pubblico, trasformando vicoli, piazze e luoghi simbolo della Repubblica in un autentico viaggio nel Medioevo tra rievocazioni, tornei, spettacoli e accampamenti storici. La serata conclusiva è stata dedicata alla Federazione Balestrieri Sammarinesi, fondata nel 1956 e divenuta negli anni una delle realtà più rappresentative dell’identità sammarinese. Per l’occasione, la Cava dei Balestrieri è stata addobbata con stendardi, bandiere e decorazioni realizzate dai gruppi della Federazione, creando una cornice particolarmente suggestiva. Alla presenza degli Eccellentissimi Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva, del Presidente della Federazione Italiana Balestrieri Angelo Soldatini, dei Balestrieri Onorari, delle autorità, di numerosi cittadini e turisti, si è svolto il Palio del 70° Anniversario, disputato su uno speciale bersaglio tricorniolo realizzato appositamente per la ricorrenza dal Maestro d’Arme Roberto Ridolfi e decorato da sua figlia Laura, impreziosito dai colori della Repubblica e dalle raffigurazioni dei gruppi della Federazione. La gara, intensa e combattuta fino agli ultimi tiri, ha visto trionfare Fernando Ceccoli, seguito da Massimo Conti e Fabrizio Fabbri. Un podio di prestigio ottenuto su uno dei bersagli più complessi e affascinanti della tradizione balestriera, capace di mettere alla prova esperienza, precisione e sangue freddo. La celebrazione è proseguita con gli spettacoli dei gruppi della Federazione. I figuranti della Corte, dame e notabili hanno proposto il tradizionale Ballo del Fiore, mentre sbandieratori, tamburini e chiarine hanno dato vita a esercizi e coreografie molto apprezzati dal pubblico. Particolarmente applaudito il gran finale che ha visto esibirsi contemporaneamente tutti gli appartenenti ai gruppi della Federazione in una coinvolgente esecuzione corale, simbolo del lavoro di squadra e dell’unità che caratterizzano la Federazione stessa. Momento particolarmente emozionante è stato quello che ha preceduto le premiazioni, quando il Presidente della Federazione Italiana Balestrieri, Angelo Soldatini, ha consegnato un dono celebrativo alla Federazione accompagnandolo con parole di profonda stima e riconoscenza. Nel suo intervento ha ricordato anche il ruolo storico della Federazione Balestrieri Sammarinesi, tra i soggetti fondatori della Federazione Italiana Balestrieri, nata esattamente sessant’anni fa. Questo settantesimo anniversario ha rappresentato molto più di una ricorrenza: è stato il racconto di una storia costruita grazie all’impegno, alla passione e al senso di appartenenza di generazioni di balestrieri, sbandieratori, musici, figuranti, componenti del direttivo e volontari. Un ringraziamento particolare va a tutti i gruppi della Federazione che hanno contribuito alla riuscita delle tre giornate di San Marino Antiqua e delle celebrazioni del 70° anniversario, dimostrando ancora una volta unità, spirito di collaborazione e attaccamento alla tradizione. Settant’anni dopo la sua fondazione, la Federazione Balestrieri Sammarinesi continua a guardare al futuro con lo stesso entusiasmo dei suoi pionieri, custodendo e tramandando uno dei simboli più autentici della storia e dell’identità della Repubblica di San Marino. Settant’anni di storia. Settant’anni di passione. Settant’anni di Federazione Balestrieri Sammarinesi.

c.s. Federazione Balestrieri Sammarinesi

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