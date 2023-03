Settimana corta: al via piano di studio Federazione Industria CDLS

Settimana corta di 4 giorni: cos’è, come funziona, le proposte in campo in Europa. La Federazione Lavoratori Industria della CDLS ha deciso di analizzare le diverse esperienze di flessibilità del lavoro nell’ambito della conciliazione dei tempi di vita e lavoro attraverso un piano di studio. “In linea con le esperienze formative che hanno coinvolto – spiega il segretario della FLIA-CDLS, Paride Neri – i membri del nostro direttivo in materia Innovazione tecnologica, Industria 4.0 e Smart Working, dal prossimo mese di maggio partirà un progetto di formazione dedicato alla settimana breve. Si tratta di un percorso di studio, principalmente incentrato sull’analisi delle differenti esperienze europee riguardanti l’adozione della settimana di lavoro di 4 giorni in rapporto con la realtà produttiva di San Marino”. In Belgio, Spagna, Islanda e Regno unito “la settimana corta è già usata e anche agevolata da specifiche normative, mentre nella vicina Italia siamo di fronte a sperimentazioni per lo più legate a contratti aziendali o a iniziative unilaterali delle imprese”. Come sempre, sottolinea il segretario Industria della CDLS, “l’approccio pragmatico e libero da ogni preconcetto ideologico consentirà uno studio obiettivo di questo fenomeno crescente in molte parti del mondo, ancorché spesso adottato in via sperimentale da aziende e governi. Un modello innovativo in cui il dogma del rapporto tra orari di lavoro e produttività pare perdere forza e dare vita a esperienze interessanti con vantaggi sia per l’attrattività delle imprese, sia per la qualità della vita dei lavoratori”.

