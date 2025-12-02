Settimana corta e polemica prezzi, OSLA richiama al valore del lavoro e alla realtà economica sammarinese

Nel dibattito sulla proposta di introdurre a San Marino la settimana lavorativa corta, OSLA richiama l’attenzione sulla necessità di una riflessione seria e concreta, basata sulla struttura reale dell’economia e sul ruolo fondamentale del lavoro nella Repubblica di San Marino. Il cuore dell’economia è rappresentato soprattutto da impresa privata, manifattura, turismo, ristorazione, commercio, benessere e servizi di ospitalità, settori che garantiscono attività quotidiana anche nei fine settimana, nei periodi festivi e nei momenti di massimo afflusso turistico. A questi comparti si aggiungono agricoltura e zootecnia, pilastri storici che contribuiscono alla filiera alimentare, alla tutela del territorio e al mantenimento della tradizione produttiva sammarinese. È chiaro, quindi, che l’ipotesi di una settimana corta non può essere applicata indistintamente alla realtà del Paese. Molti settori – dalla sanità ai servizi, dall’accoglienza alla ristorazione, fino alla manifattura – richiedono una presenza costante e continuativa. Ridurre l’orario significherebbe generare disservizi, calo di produttività, perdita di competitività e riduzione dei servizi essenziali. Occorre ricordare che le imprese sammarinesi si trovano a sostenere un carico economico già particolarmente elevato, aggravato dall’inflazione degli ultimi anni, dagli adeguamenti salariali previsti dai rinnovi contrattuali, dall’aumento dei costi contributivi, dalle riforme fiscali — inclusa quella sull’IGR — e da una serie di obblighi amministrativi e normativi che continuano a ricadere in larga parte sul settore privato. In questo scenario, l’eventuale introduzione di una settimana lavorativa ridotta comporterebbe inevitabilmente un ulteriore incremento dei costi, mettendo in seria difficoltà molte aziende e indebolendone la capacità competitiva in un mercato internazionale già complesso e fortemente concorrenziale. Un ulteriore aspetto da considerare è la composizione del mercato del lavoro: nel settore privato sammarinese una parte consistente dei lavoratori è costituita da frontalieri. Pensare di riorganizzare turni, orari e presenze senza effetti collaterali è irrealistico. OSLA ritiene necessario anche superare la narrativa, ciclicamente riproposta, sui prezzi più alti in Repubblica. La realtà è ben diversa: San Marino offre prodotti e servizi di alta qualità, con professionalità riconosciute e prezzi spesso allineati o perfino più convenienti rispetto a quelli del territorio limitrofo. Alimentare una narrazione distorta finisce solo per danneggiare un comparto – quello commerciale e dei servizi – che rappresenta una componente fondamentale dell’economia del Paese. In una fase di trasformazioni globali e di crescenti difficoltà per le imprese, OSLA ribadisce che il lavoro è un patrimonio da tutelare, valorizzare e modernizzare con politiche concrete e sostenibili. Per questo servono misure che supportino la produttività, l’innovazione e l’occupazione, non slogan che rischiano di creare aspettative irrealistiche e tensioni nel tessuto economico e sociale. San Marino cresce grazie al lavoro reale: quotidiano, responsabile, competente, svolto in ogni settore dell’economia e in ogni periodo dell’anno. Un valore che merita rispetto, visione e tutela, oggi più che mai.

C.s. Osla

