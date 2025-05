Settimana corta e settore pubblico: pubblicato il terzo approfondimento dell’Ufficio Studi CDLS

Dopo aver tracciato l’evoluzione storica della riduzione dell’orario di lavoro e aver analizzato le principali sperimentazioni della settimana lavorativa di quattro giorni a livello internazionale, l’Ufficio Studi e Ricerche della CDLS pubblica oggi il terzo articolo del proprio ciclo di approfondimento: “Settimana corta e settore pubblico: un laboratorio per il futuro del welfare”.

In questo nuovo contributo, il focus si sposta sul settore pubblico come campo strategico di applicazione della settimana lavorativa ridotta. A partire da esempi concreti e dati verificati, l’articolo esplora le sperimentazioni in ambito scolastico e sanitario, evidenziando i benefici misurati in termini di benessere del personale, qualità dei servizi e sostenibilità economica.

Il documento affronta anche due temi centrali per il futuro del welfare:

· l’impatto potenziale della settimana corta sulla sostenibilità del sistema previdenziale,

· il suo contributo nella lotta alla denatalità, attraverso un miglior equilibrio tra lavoro e vita familiare.

«Il settore pubblico può e deve assumere un ruolo guida nella sperimentazione di nuovi modelli organizzativi del lavoro», afferma l’Ufficio Studi CDLS. «La riduzione dell’orario settimanale a parità di salario è una proposta concreta che può contribuire a rafforzare il legame tra benessere delle persone, qualità dei servizi pubblici e resilienza dei sistemi di welfare». Il testo completo è disponibile sul sito della CDLS: www.cdls.sm.



