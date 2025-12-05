Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, Usot ringrazia i ristoranti sammarinesi che hanno aderito

Si è appena conclusa la decima edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, un appuntamento che quest’anno ha assunto un valore particolarmente significativo. L’edizione 2024, infatti, rappresenta l’ultimo passo prima del tanto atteso verdetto dell’UNESCO, che il prossimo 10 dicembre si pronuncerà sulla candidatura della cucina italiana come patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Una decisione storica, capace di riconoscere ufficialmente il ruolo della cucina come elemento identitario, culturale e sociale del nostro Paese. Questa edizione è stata, per USOT, un’occasione speciale. L’invito dell’Ambasciata d’Italia ha permesso ai ristoranti associati di essere protagonisti attivi della rassegna, realizzando menù dedicati alle tradizioni gastronomiche regionali italiane, valorizzando piatti autentici e abbinandoli ai vini delle rispettive aree di provenienza. Un vero viaggio nel gusto, tra sapori, memoria e territorio. USOT desidera esprimere un sentito ringraziamento a tutte le attività che hanno aderito con passione, professionalità e spirito collaborativo: Ristorante La Terrazza, Ristorante Spingarda, Ristorante Agli Antichi Orti, Osteria da Giulio, La Salumeria, Ristorante Cesare, Casa Sartini, Ristorante Il Piccolo, Ristorante La Fratta, Ristorante Brace da Donati, Lounge Bar Kod 77, Ristorante Smaller, Il Castello Osteria Gourmet, Osteria Cacio & Pepe e Ristorante Famous. Ognuno di loro ha saputo interpretare la tradizione con creatività e competenza, offrendo ai clienti piatti regionali di altissimo livello, autentici, riconoscibili e capaci di raccontare l’Italia attraverso i sapori. La Settimana della Cucina Italiana nel Mondo si è dimostrata ancora una volta un evento in grado di unire il settore, di rafforzare il concetto di comunità professionale e di favorire la crescita degli operatori grazie al confronto e alla condivisione. Tradizione e innovazione, saperi antichi e nuove tecniche, memoria gastronomica e sperimentazione: è in questo equilibrio che la cucina resta viva, in trasformazione continua, ma fedele alla sua identità profonda. Tra gli appuntamenti più apprezzati della settimana merita particolare menzione la masterclass dedicata alla lasagna, simbolo intramontabile della tavola italiana. L’evento, guidato dagli chef stellati Luigi Sartini e Stefano Ciotti, è stato trasmesso in diretta sul canale Instagram di USOT, permettendo a professionisti, appassionati e curiosi di seguire passo dopo passo un grande esempio di cucina d’autore. USOT conferma il proprio impegno nel promuovere nuove iniziative e momenti di formazione e incontro per i ristoratori associati. Crediamo fermamente che la creazione di spazi condivisi di dialogo e confronto sia uno strumento fondamentale per accrescere competenze, coesione e qualità dell’intero settore. Ora non resta che attendere, con le dita incrociate, il 10 dicembre, quando l’Assemblea Generale dell’UNESCO a Nuova Delhi deciderà se proclamare ufficialmente la cucina italiana patrimonio immateriale dell’umanità.

C.s. - Il Consiglio Direttivo di USOT









