Settimana Mondiale dell'Antibiotico-Resistenza: sensibilizzare a uso consapevole

Promuovere un utilizzo consapevole degli antibiotici per migliorare la salute pubblica e preservare l'efficacia di farmaci essenziali è un obiettivo prioritario della sanità mondiale a cui anche la Repubblica di San Marino aderisce. L'antibiotico-resistenza, infatti, è un fenomeno per cui i batteri responsabili di infezioni diventano insensibili all'azione dei farmaci, rendendo il decorso della malattia più lungo e mettendo anche a rischio la salute del paziente. Ciò è inoltre amplificato da un uso scorretto degli antibiotici che favorisce lo sviluppo e la diffusione di batteri resistenti, un rischio che non riguarda solamente la persona che li assume in modo non corretto, ma anche chi poi sarà contagiato dagli stessi microorganismi.​​ Si tratta di una delle principali minacce per la salute pubblica a livello globale, che già oggi ha un impatto significativo sui sistemi sanitari, sulla sicurezza alimentare e dell'ambiente, nonché un rilevante costo economico. Secondo il Center for Global Development (CGD) per l'area economica europea, i costi ammontano a 11,7 miliardi di euro l'anno, mentre secondo l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OECD) a livello mondiale i danni economici potrebbero anche superare i 2.000 miliardi di dollari (2 trilioni) all’anno entro il 2050. In Europa ogni anno, si verificano circa 865.000 infezioni da batteri resistenti agli antibiotici, che causano oltre 35.000 decessi (dati OECD). Per tali ragioni, dal 2015 è stata istituita la Settimana Mondiale della Consapevolezza sull'Antibiotico-Resistenza, che si celebra ogni anno dal 18 al 24 novembre. Promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il tema 2025 recita: "Act Now: Protect Our Present, Secure Our Future", cioè “Agisci Ora: Proteggere il Nostro Presente, Garantire il Nostro Futuro).​ Combattere l'antibiotico-resistenza, infatti, è un dovere e una sfida che riguarda tutti, dal personale sanitario ai singoli cittadini. È fondamentale, per esempio, consultare uno specialista prima di assumere antibiotici, come non fare uso di farmaci rimanenti da terapie precedenti senza aver ricevuto la prescrizione medica, oppure rivolgersi al farmacista per un uso corretto e consapevole.​ È inoltre importante, quando viene prescritta una terapia antibiotica, rispettare le dosi, gli orari di assunzione, la durata e non interromperla o proseguirla senza il parere del medico. Inoltre, la prevenzione rimane fondamentale: lavarsi spesso le mani con acqua e sapone, igienizzare gli ambienti anche dove vivono gli animali, e la vaccinazione che può prevenire alcune malattie batteriche rappresentano valide azioni per contrastare l'antibiotico-resistenza.​ In occasione della Settimana Mondiale, l'Istituto per la Sicurezza Sociale e l'Associazione Sammarinese Farmacisti, con il patrocinio della Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale e della Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura, promuovono iniziative di sensibilizzazione, in particolare nella Scuola Superiore con incontri specifici rivolti a studenti e docenti, e attraverso la distribuzione di materiale informativo nelle farmacie del territorio e nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

"L'antibiotico-resistenza rappresenta una sfida sanitaria globale che richiede un impegno congiunto di istituzioni, professionisti sanitari e cittadini - afferma il Segretario di Stato per la Sanità Mariella Mularoni -. La Segreteria di Stato ritiene fondamentale proseguire con le attività di sensibilizzazione anche su questo tema in quanto la prevenzione e l'informazione sono strumenti fondamentali per tutelare la salute della nostra comunità e in particolare delle generazioni future". "La sensibilizzazione sulla consapevolezza nell'uso degli antibiotici è fondamentale anche dal punto di vista culturale e educativo - sottolinea il Segretario di Stato per l'Istruzione e la Cultura Teodoro Lonfernini -. La Settimana Mondiale rappresenta un'opportunità importante per rafforzare la consapevolezza nelle scuole e nella comunità su questo tema cruciale. Educare i giovani e i cittadini all'uso responsabile dei farmaci significa investire nel benessere collettivo e nel futuro della nostra Repubblica".

"I farmacisti rivestono un ruolo chiave nell'educazione sanitaria della popolazione - dichiarano la Presidente e la Vice Presidente dell'Associazione Sammarinese Farmacisti Norma Renzi e Beatrice Savini -. Ogni giorno nelle farmacie del territorio forniamo consulenza ai cittadini sull'uso corretto degli antibiotici, sulle modalità di assunzione e sull'importanza di completare le terapie prescritte. Questa Settimana Mondiale rappresenta un'occasione importante per rafforzare il messaggio che combattere l'antibiotico-resistenza è una responsabilità condivisa, in cui ognuno deve fare la propria parte".

"L'Istituto per la Sicurezza Sociale è costantemente impegnato nella promozione di buone pratiche cliniche e nell'uso appropriato degli antimicrobici - conclude il Direttore Generale dell'ISS Claudio Vagnini -. La sorveglianza delle infezioni e il monitoraggio delle resistenze batteriche sono elementi essenziali della nostra strategia sanitaria. Attraverso la formazione continua del personale sanitario e la collaborazione con tutti i professionisti della salute ed anche attraverso l’educazione all’uso appropriato di farmaci delicati come gli antibiotici, lavoriamo per garantire un approccio integrato e basato sulle evidenze scientifiche nel contrasto a questo fenomeno".



c.s. Ufficio Stampa ISS , 19 novembre 2025

