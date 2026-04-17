Settimana per la salute della donna, organizzate numerose visite e prestazioni dedicate

Settimana per la salute della donna, organizzate numerose visite e prestazioni dedicate.

Prevenzione, diagnosi precoce, ascolto e supporto: una settimana dedicata alla salute della donna in ogni suo aspetto. L'Istituto per la Sicurezza Sociale, con il Patrocinio della Segreteria di Stato per la Sanità, si conferma protagonista anche quest’anno dell'Open Week promossa dalla Fondazione Onda nell'ambito del circuito degli ospedali Bollino Rosa, di cui San Marino fa parte. Un calendario ancora più ricco di iniziative rispetto allo scorso anno, con dieci specialità coinvolte e oltre 120 prestazioni aggiuntive – tutte al di fuori dell'ordinaria attività ambulatoriale – tra visite, esami, colloqui e momenti formativi, in programma dal 22 al 29 aprile 2026. Alle specialità già presenti lo scorso anno — cardiologia, neurologia, salute mentale, endocrinologia, oncologia, reumatologia e diagnostica senologica — si aggiungono quest'anno la ginecologia preventiva (prevenzione del cervicocarcinoma), la pneumologia (con un percorso dedicato alle apnee del sonno nelle donne in peri e post menopausa), il servizio dedicato alla violenza sulla donna con la figura dell'assistente sociale, e la senologia formativa, con un corso rivolto ai farmacisti per supportare la prevenzione del tumore della mammella. La Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale dichiara che questa iniziativa testimonia ancora una volta la priorità che il nostro sistema sanitario e socio-sanitario attribuisce alla prevenzione e alla medicina di genere. Si invitano, pertanto, tutte le donne sammarinesi ad approfittare di queste numerose opportunità di prevenzione e cura e, nell’occasione, si ringraziano tutti i professionisti dell’Istituto per la Sicurezza Sociale coinvolti per l’impegno profuso anche in questa iniziativa. “Con l’Open Week 2026 mettiamo a disposizione più appuntamenti e più specialità rispetto allo scorso anno, per offrire alle donne un’occasione concreta di prevenzione, orientamento e ascolto — dichiara il Direttore Generale dell’Istituto per la Sicurezza Sociale Claudio Vagnini —. Questa settimana racconta bene il lavoro dell’ISS: attenzione alla prevenzione e alla diagnosi precoce, ma anche alla qualità dei percorsi, all’informazione e all’ascolto, perché la salute non è fatta solo di prestazioni. Il programma è reso possibile dalla disponibilità dei nostri professionisti, che garantiscono attività aggiuntive rispetto all’ordinario: un impegno concreto per rendere i servizi più accessibili e vicini alle persone e che dimostra anche la capacità dell'Istituto di aderire a iniziative e percorsi di qualità a carattere sovranazionale come la prestigiosa rete dei Bollini Rosa”. Sul sito dell'ISS www.iss.sm e su www.bollinirosa.it sono consultabili tutti i servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione.





Di seguito l’elenco di tutte le iniziative in programma:

SENOLOGIA

Visite senologiche ed ecografia mammaria per donne con elevato rischio eredo-familiare per tumore della mammella e dell'ovaio, con età inferiore ai 40 anni. Si svolgeranno dal 22 al 29 aprile, nel pomeriggio dalle 14:15 alle 18:00, presso la UOS Diagnostica Senologica al 3° piano della UOC Radiologia. Prenotazioni: 0549 994521 — dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 14:00. Corso di formazione per farmacisti sui percorsi di prevenzione del tumore mammario. Si terrà il 28 aprile dalle 21:00 alle 22:30 presso la Sala Il Monte dell'Ospedale di Stato. Prenotazioni: 0549 994521 oppure radiologia.segreteria@iss.sm — dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 14:00. Posti disponibili: 20.

CARDIOLOGIA

Open day: visite di prevenzione cardiovascolare in donne in perimenopausa (fascia di età 45–55 anni), riservate a prenotazione diretta al CUP senza necessità di impegnativa del medico curante. Si svolgerà il 23 aprile, nel pomeriggio dalle 14:30 alle 19:00, presso gli ambulatori della UOC Cardiologia. Prenotazioni al CUP: 0549 994889. REUMATOLOGIA Visite reumatologiche dedicate alle donne. Si svolgeranno il 23 aprile, nel pomeriggio dalle 16:00 alle 19:00, presso gli ambulatori al 3° piano (scala A o B) dell'Ospedale di Stato. Prenotazioni: 0549 994299 oppure medicinainterna.ambulatori@iss.sm — telefonare dalle 8:00 alle 9:00 e dalle 13:00 alle 15:00.

ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO

Visite endocrinologiche per osteoporosi. Si svolgeranno il 24 aprile, in mattinata dalle 09:00 alle 13:30, presso la UOS Diabetologia Endocrinologia al 3° piano. Prenotazioni: 0549 994585 oppure centro.diabetologico@iss.sm — telefonare dalle 8:00 alle 9:00 e dalle 13:00 alle 15:00.

PNEUMOLOGIA (novità 2026)

Visita pneumologica per il percorso dedicato alle apnee del sonno nelle donne in peri/post menopausa. Si svolgerà il 24 aprile, nel pomeriggio dalle 14:30 alle 16:00, presso gli Ambulatori Specialistici al piano 0. Prenotazioni al CUP: 0549 994889.

ONCOLOGIA

Visite oncogenetiche con screening genetico ed eventuale esame, dedicate alle donne. Si svolgeranno il 24 e il 29 aprile, nel pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00, presso la UOC Oncologia al 5° piano scala C dell'Ospedale di Stato. Prenotazioni: 0549 994388 oppure segreteria.oncologia@iss.sm.

GINECOLOGIA E OSTETRICIA (novità 2026)

Visite ambulatoriali per la prevenzione del cervicocarcinoma. Si svolgeranno il 26 aprile, in mattinata dalle 09:00 alle 12:00, presso l'Ambulatorio Ginecologico al 3° piano dell'Ospedale di Stato. Prenotazioni: 0549 994579 oppure amb.fertilita@iss.sm — dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 10:00.

VIOLENZA SULLA DONNA (novità 2026)

Consulenza/colloquio con assistente sociale (durata 45 minuti). Si svolgerà il 27 aprile, in mattinata dalle 08:00 alle 13:00, presso la UOC Salute Mentale. Prenotazioni entro il 24 aprile: 0549 994591 dalle 11:00 alle 13:00, oppure accettazione.salutementale@iss.sm.

NEUROLOGIA

Visite con approccio multidisciplinare per la valutazione dei disturbi del sonno nel genere femminile. Si svolgeranno il 28 e 29 aprile – mattina dalle 09:30 alle 11:00 e pomeriggio dalle 15:00 alle 16:00 – presso la UOS di Neurologia dell'Ospedale di Stato. Prenotazioni: 0549 994302 — dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00.

PSICHIATRIA

Visita/colloquio con medico psichiatra (durata 30 minuti), rivolto a donne maggiorenni. Si svolgerà il 29 aprile, in mattinata dalle 10:00 alle 13:00, presso la UOC Salute Mentale, Via La Toscana 7. Prenotazioni: 0549 994591 dalle 11:00 alle 13:00, oppure accettazione.salutementale@iss.sm. Colloquio con lo psicoterapeuta (durata 45 minuti): si svolgerà il 28 aprile dalle 08:00 alle 13:00, sempre presso la UOC Salute Mentale, Via La Toscana 7. Prenotazioni entro il 24 aprile: 0549 994591 dalle 11:00 alle 13:00.

Comunicato stampa

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