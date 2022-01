Settore turistico sul lastrico, il 19 Gennaio manifestazione di protesta durante la seduta del Consiglio Grande Generale

Settore turistico sul lastrico, il 19 Gennaio manifestazione di protesta durante la seduta del Consiglio Grande Generale.

Il settore turistico, risulta gravemente colpito dalla crisi e rimane l’unico settore ancora fermo dopo due anni, quasi sicuramente, avrà anche maggiori difficoltà a ripartire rispetto ad altri settori che pian piano sono ripartiti. Il drastico calo delle prenotazioni e quelle poche annullate per un turismo organizzato che è veramente alla deriva. Da parte delle istituzioni non ci sono più scuse il Governo deve fare la sua parte, non sono più tollerabili queste negligenze quindi da qui CTO San Marino “Comitato Turismo Organizzato” insieme ai dispendenti e a tutti quelli che risentono direttamente ed indirettamente di questa grave crisi,hanno deciso di scendere in piazza per manifestare il proprio dissenso. La crisi in cui sono “sprofondati” a causa dell’emergenza Covid-19, non può e non deve protrarsi. Luca Ruco responsabile del comitato prosegue “A seguito del perdurare della crisi che colpisce il comparto del turismo organizzato e degli scarsi aiuti pervenuti dal Governo che, ancora una volta penalizzano un settore vitale per l’economia del Paese, gli operatori del settore turistico indicono una manifestazione di protesta che si terrà il 19 gennaio dalle 14.30 alle 16.30 presso il Centro Congressi Kursaal durante la seduta del Consiglio Grande Generale. Sarà una manifestazione pacifica che vedrà coinvolte tutte le associazioni e anche i sindacati che ne vorranno far parte, per chiedere aiuti concreti perché i fondi stanziati fino ad oggi, non bastano a coprire le problematiche di un settore, come quello turistico, che ancora ad oggi è fermo e che non ha nessuna certezza per il futuro. Si teme infatti, che la ripresa del turismo non avverrà prima del 2024.”.

Cs Luca Ruco - Resp. Press CTO Comitato Turismo Organizzato C/O OSLA



I più letti della settimana: