Sezione Pdcs Chiesanuova: "Soddisfazione per riapertura agenzia Carisp".

La sezione di Chiesanuova del Partito Democratico Cristiano Sammarinese esprime sincero apprezzamento e condivisione per la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di mantenere l’apertura della propria filiale, anche se in maniera parziale come avviene già da tempo. Pur comprendendo le inerenti valutazioni del Consiglio di Amministrazione i membri di Giunta e il Consigliere di Chiesanuova si sono fortemente impegnati per tutelare un servizio rilevante per il Castello di Chiesanuova come per ogni Castello della Repubblica. Un utile servizio che si qualifica propriamente come attività sociale e di aggregazione per la comunità e che, congiuntamente con altri presidi, contribuisce a valorizzare le autonomie locali e a migliorare la qualità di vita dei cittadini, come anche rilevato da tutta la Giunta di Castello. Una valevole risposta alle istanze dei cittadini. La Sezione coglie l’occasione per ribadire l’impegno a difesa della collettività nel rispetto dei valori comuni di giustizia e bene comune.

c.s. Sezione del PDCS di Chiesanuova

