“Sfida Impossibile” a San Marino con la star del salto in lungo Andrew Howe

La sesta ed ultima puntata della seconda serie di Sfida Impossibile andrà in onda sabato 11 ottobre alle 14.15 su Italia 1. Il programma, nel quale il conduttore, Stefano Corti sfida un grande campione sportivo, è stato girato interamente nella Repubblica di San Marino. Dopo aver fronteggiato l’icona del motociclismo, Marco Melandri, il gigante della pallavolo Ivan Zaytsev, la leonessa della scherma italiana Elisa di Francisca, la leggenda dello sci alpino Kristian Ghedina e lo squalo del ciclismo Vincenzo Nibali, Stefano Corti ha scelto di lanciare l’ultima sfida al campione di salto in lungo Andrew Howe.

In ogni appuntamento il conduttore affronta i campioni in tre differenti prove: La Sfida Corti, dove tenterà di sfruttare le sue capacità personali. La Sfida Vale Tutto, una gara fuori dalle regole dove ogni strategia è ammessa. La Sfida Finale, il momento più temuto, in cui si misurerà direttamente nella disciplina dell’atleta, ma con il supporto di un Super Bonus. Quali saranno i talenti che il conduttore dovrà mettere in campo per poter battere il detentore del record italiano di salto in lungo? Appuntamento quindi per sabato 11 ottobre alle ore 14.15 su Italia 1.

Per tutti coloro che volessero rivedere le avvincenti sfide a San Marino, Italia 1 proporrà le repliche dell’intera seconda edizione, sempre il sabato pomeriggio, con la seguente programmazione: - Puntata 1 con Marco Melandri: sabato 18 ottobre alle ore 14.20 - Puntata 2 con Ivan Zaytsev: sabato 25 ottobre alle ore 14.20 - Puntata 3 con Elisa Di Francisca: sabato 1 novembre alle ore 14.20 - Puntata 4 con Kristian Ghedina: sabato 8 novembre alle ore 14.20 - Puntata 5 con Vincenzo Nibali: sabato 15 novembre alle ore 14.20 - Puntata 6 con Andrew Howe: sabato 22 novembre 2025 ore 14.20 mentre sulla piattaforma Mediaset Infinity (https://mediasetinfinity.mediaset.it/) sono sempre disponibili per la visione.

“Sfida Impossibile” è prodotto da Gian Luca Baldini di EGE Produzioni per RTI, con produzione esecutiva di Marianna Capelli (EGE Produzioni), in collaborazione con Brand On Solution di Publitalia ’80. La regia è affidata a Jovica Nonkovic, mentre il team creativo comprende Cristiana Mastropietro e Francesca Petrocelli, con la collaborazione di Alessandro Mannucci.

C.s. - Ufficio del Turismo








