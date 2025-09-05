“Sfida Impossibile” la seconda edizione del programma di Italia 1 arriva a San Marino. Sei campioni dello sport pronti a mettersi in gioco sul territorio sammarinese

“Sfida Impossibile” la seconda edizione del programma di Italia 1 arriva a San Marino. Sei campioni dello sport pronti a mettersi in gioco sul territorio sammarinese.



Da sabato 6 settembre, alle ore 15.10, torna su Italia 1 la seconda edizione di “Sfida Impossibile”, il programma condotto da Stefano Corti che mette alla prova i limiti tra sport e intrattenimento, trasformando ogni puntata in una sfida unica, fatta di coraggio, ironia e voglia di superare se stessi. Ogni episodio vede Stefano Corti lanciare un guanto di sfida a un campione diverso. Dal motociclismo di Marco Melandri al salto in lungo di Andrew Howe, passando per la pallavolo di Ivan Zaytsev , il ciclismo di Vincenzo Nibali, lo sci di Kristian Ghedina e la scherma di Elisa Di Francisca.

La Repubblica di San Marino è protagonista dei 6 episodi, girati interamente nel territorio sammarinese. Il format valorizza il Titano come palcoscenico internazionale, grazie alla preziosa collaborazione della Segreteria di Stato per il Turismo, della Segreteria di Stato per lo Sport, dell’Ufficio del Turismo e del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese che hanno creduto fin da subito nel valore comunicativo del programma.

La più antica Repubblica del mondo diventa così teatro di grandi sfide, unendo sport, spettacolo e promozione del territorio.

La prima puntata vedrà Marco Melandri, icona del motociclismo, affrontare Corti in tre prove spettacolari:

La Sfida Corti, basata solo sulle capacità personali;

La Sfida Vale Tutto, una gara senza regole dove ogni strategia è ammessa; La Sfida Finale, la più temuta, nella disciplina dell’atleta, con il supporto di un Super Bonus.

Ogni puntata prende il via con un’irruzione a sorpresa: Corti raggiunge il campione per lanciargli il guanto di sfida. Da lì, tra allenamenti intensivi e momenti di ironia, nasce una competizione che mescola abilità, astuzia e spettacolo.

A supportare il conduttore ci saranno due coach messi a disposizione dal Consorzio di Tutela Grana Padano, che lo prepareranno fisicamente e mentalmente, sottolineando il ruolo fondamentale di alimentazione e allenamento nella performance sportiva.

Il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati: "Sfida Impossibile porta la Repubblica di San Marino sul piccolo schermo. Confidiamo nella visibilità e che questo programma particolarmente apprezzato possa garantire al nostro paese, alle nostre strutture e al nostro Centro Storico, Patrimonio dell'Umanità UNESCO. Ringrazio tutti coloro che si sono occupati della produzione delle puntate girate nella Repubblica di San Marino, il Comitato Olimpico e coloro che hanno fatto in modo che questo progetto si potesse realizzare".

“Sfida Impossibile” è prodotto da Gian Luca Baldini di EGE Produzioni per RTI, con produzione esecutiva di Marianna Capelli (EGE Produzioni), in collaborazione con Brand On Solution di Publitalia ’80. La regia è affidata a Jovica Nonkovic, mentre il team creativo comprende Cristiana Mastropietro e Francesca Petrocelli, con la collaborazione di Alessandro Mannucci.

Appuntamento quindi per sabato 6 settembre alle ore 15.10 su Italia 1.



Comunicato stampa

Ufficio del Turismo San Marino

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: