“Sfida Impossibile" torna a San Marino: aperti i casting per la ricerca di due Personal Trainer e un Giudice

La Repubblica di San Marino si prepara ad accogliere nuovamente le riprese di “Sfida Impossibile”, il noto programma televisivo in onda su Italia 1, condotto da Stefano Corti.

In previsione delle registrazioni previste sul Titano dal prossimo autunno, la produzione è alla ricerca di due Personal Trainer da inserire nel cast del programma sportivo. Un'opportunità unica per i professionisti del settore fitness che desiderano vivere un'esperienza televisiva a stretto contatto con alcuni dei più grandi campioni dello sport italiano e internazionale.

Inoltre, il casting è anche orientato alla ricerca di una figura che possa ricoprire il ruolo di giudice da inserire nel cast del programma, con il compito di valutare le sfide.

Il periodo di disponibilità richiesto è dal 12 al 19 ottobre.

Per quanto riguarda il primo profilo possono candidarsi al casting i professionisti in possesso di esperienza documentata nel settore fitness e dell’allenamento sportivo, con disponibilità per l’intero periodo delle riprese.

Per il ruolo di giudice è richiesta una persona con un background nel mondo dello sport (ex atleta, coach, preparatore atletico, commentatore sportivo, con buona capacità di analisi e giudizio tecnico delle prestazioni sportive.

Per partecipare è necessario inviare una mail all’indirizzo redazione@egeproduzioni.com, allegando:1 o 2 fotografie recenti, una breve presentazione personale, i link ai propri profili social.

“Sfida Impossibile” è un format originale e coinvolgente che coniuga in una perfetta alchimia sport, intrattenimento e ironia. In ogni puntata, il conduttore del programma Stefano Corti si mette alla prova, sfidando un grande campione di una diversa disciplina sportiva, affrontando prove che sembrano andare oltre le sue possibilità.

Sei campioni internazionali dello sport, sei puntate e un conduttore disposto a mettersi in gioco sono gli ingredienti di un programma capace di raccontare il lato più autentico della competizione, all’insegna della preparazione, del sacrificio, del divertimento e di una reale volontà di superare i propri limiti.

Girato interamente nella Repubblica di San Marino, “Sfida Impossibile” trasforma ogni episodio in una sfida avvincente in cui il confine tra il possibile e l’impossibile diventa sempre più sottile.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato Turismo









