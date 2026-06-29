“Sfida per la Vittoria 2026”: sport, solidarietà e ricerca

“Sfida per la Vittoria 2026”: sport, solidarietà e ricerca.

Si è svolta questa mattina, 29 giugno 2026, la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione di “Sfida per la Vittoria”, l’iniziativa benefica promossa dall’Associazione Oceano Blu che, dopo il successo della prima edizione, torna con un programma ancora più ricco, in grado di coniugare sport, inclusione sociale, sensibilizzazione sulle malattie rare e sostegno alla ricerca scientifica. L’evento, in programma venerdì 3 e sabato 4 luglio 2026, si avvale del Patrocinio della Segreteria di Stato per lo Sport, della Segreteria di Stato per il Turismo, della Segreteria di Stato per la Sanità e della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, a conferma del valore sociale, educativo e istituzionale del progetto. L’iniziativa contempla inoltre il sostegno di importanti realtà nazionali e internazionali, tra cui la Fondazione Bambino Gesù di Roma, l’Ospedale Meyer di Firenze, FNOB e Sport Medicine Hub. Promossa dall’Associazione Oceano Blu, impegnata nella lotta contro le malattie rare e nel sostegno alla piccola Vittoria e alla ricerca sulla patologia CAMK2B, “Sfida per la Vittoria” rappresenta un esempio concreto di come lo sport possa trasformarsi in strumento foriero di partecipazione, solidarietà e inclusione. La manifestazione prenderà il via venerdì 3 luglio presso il San Marino Stadium con l’apertura del Fan Village, uno spazio dedicato alle famiglie e agli appassionati di sport, arricchito da attività interattive, momenti di intrattenimento e iniziative di sensibilizzazione. Nel corso del pomeriggio il pubblico potrà visitare lo stand di Oceano Blu, conoscere da vicino i progetti dell’associazione e le realtà coinvolte, contribuire alle attività di raccolta fondi. Il momento centrale della giornata sarà il torneo quadrangolare che vedrà scendere in campo la Nazionale Parlamentari Italiani, la Nazionale del Consiglio Grande e Generale di San Marino, la squadra Indipendente Sportivo e la Stampa Sportiva Sammarinese.

Un elemento distintivo dell’evento sarà la partecipazione, all’interno di ogni squadra, di un atleta selezionato dal progetto “Football is Inclusion” della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, concreta proiezione dell’impegno condiviso per realizzare una società sempre più inclusiva. La giornata sarà accompagnata dalle esibizioni musicali di Giulio Maceroni e Giovanna Di Domenico e si concluderà con le premiazioni ufficiali e la Cena di Gala presso Villa Bac, occasione di incontro e condivisione tra istituzioni, sostenitori e organizzatori. L’intera manifestazione sportiva sarà trasmessa in diretta da RTV, consentendo a un pubblico ancora più ampio di seguire l’evento e di partecipare idealmente a un progetto che mette al centro la persona, la comunità e la speranza. Sabato 4 luglio, presso Palazzo Graziani, si terrà invece il convegno scientifico internazionale “Malattie Rare, CAMK2B: il futuro della ricerca, il coraggio della rete. La forza del Noi”, dedicato agli sviluppi della ricerca sulla patologia CAMK2B e ai modelli di presa in carico dei pazienti affetti da malattie rare. Un appuntamento di alto profilo scientifico che vedrà la partecipazione di specialisti, ricercatori e professionisti provenienti da importanti centri di eccellenza, confermando il ruolo fondamentale della collaborazione tra istituzioni, comunità scientifica e associazioni dei pazienti.

C.s. - Congresso di Stato della Repubblica di San Marino

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