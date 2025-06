“Sfida per la Vittoria” – Triangolare di Calcio a scopo benefico

Un importante appuntamento sportivo e solidale: il triangolare di calcio “Sfida per la Vittoria”, che si terrà venerdì 27 giugno alle ore 18:30 presso il San Marino Stadium di Serravalle. Scenderanno in campo tre squadre d’eccezione: • Nazionale Italiana Parlamentari • Consiglio Grande e Generale della Repubblica di San Marino • Nazionale Italiana Sindaci L’intero incasso sarà devoluto all’Associazione Oceanoblu, che sostiene la ricerca scientifica sulle malattie rare, in particolare sulla mutazione genetica che ha colpito Vittoria, una bambina sammarinese di appena due anni, affetta da una rarissima patologia genetica. L’iniziativa, dal forte valore simbolico e sociale, è patrocinata dalle Segreterie di Stato all’Industria e Sport, Turismo, Istruzione e Ricerca Scientifica e Sanità della Repubblica di San Marino. Uniamoci attorno a Vittoria. Vinciamo insieme questa sfida. Vi aspettiamo numerosi venerdì 27 giugno! Per accrediti e ulteriori informazioni: Alessia Pieroni – 366 8451363





cs Congresso di Stato

