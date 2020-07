"Sganassau in giardino" parte a Riccione

Partiranno il 15 Luglio, nella suggestiva cornice del Cinema Arena di Riccione, gli appuntamenti comici della diciottesima edizione di ‘Sganassau Cabaret’ la kermesse comica, organizzata da Giometti Cinema e da Pepper Riccione, in collaborazione con Show Factory Group e Palco Comici, che grazie alla sua formula ‘open’ si attesta fra le più prestigiose a livello nazionale . L’edizione 2020 sarà come sempre suddivisa in vari appuntamenti che avranno il loro svolgimento in diversi location della riviera e dell’entroterra Romagnolo. Nel corso delle serate si esibiranno i talentuosi della risata provenienti dai più importanti show e programmi nazionali: Alivernini (Zelig, Bagaglino), Duilio Pizzocchi (Zelig) l’attore comico partenopeo Massimo Burgada (La Squadra, Un posto al Sole), Gennaro Calabrese (Rai e Mediaset), Giusy Zenere ( ‘La Sai l’ultima’ e più volte presente a ‘Caduta Libera’) Il romagnolo Andre Vasumi (Zelig) l’incontenibile Norberto Midani (Caffè Teatro). Sarà un vero professionista per comicità e magia ad aprire il primo appuntamento di Mercoledì 15 Luglio al Cinema Teatro di Riccione, il cartellone degli appuntamenti di ‘Sganassau Cabaret’: Alberto Alivernini, nel panorama cabarettistico nazionale è certamente uno dei personaggi comici più completi e più apprezzati. Il suo spettacolo, presa la scusante della magia, si scatena in un continuo di battute e doppi sensi condotto con il giusto ritmo dal comico che di certo non vi lascia distrarre nemmeno per un secondo. Durante lo spettacolo di cabaret potrebbe capitarvi di esserne coinvolti a tal punto di ritrovarvi sul palco al fianco del comico che però senza mai essere volgare ma che anzi con una insospettabile eleganza vi accompagnerà in una piccola ma curiosa avventura. E’stato ospite al "Maurizio Costanzo Show " a "Tappeto Volante “ a "Domenica In") e "Sereno Variabile " (Rai2). Nel 2004 comincia la sua avventura nei programmi televisivi presso il teatro "Salone Margherita" "Bagaglino " su Canale5 dove partecipa al programma diretto da Pierfrancesco Pingitore: Barbecue e nel cast fisso dei comici di "Telefaidate". Tra le sue ultime esperienze televisive vanno ricordate le sue partecipazioni a "Domenica In " (Rai1) , "Gabbia di Matti " (Canale5) al "Maurizio Costanzo Show ", a "Buona Domenica " (Canale5) e a Zelig (Canale 5) Ogni appuntamento prevede: l’intrattenimento comico musicale di Amedeo Visconti (One man show), la moda della NSY ed interventi a sorpresa. Inizio spettacoli ore 21.00 Ingresso posto unico € 10,00 Info e prevendite: 0541 161 3315 | 391 7396479

Calendario appuntamenti:

15 Luglio ALIVERNINI – Cinema Arena Riccione

22 Luglio DUILIO PIZZOCCHI – Cinema Arena Riccione

29 Luglio GENNARO CALABRESE - Cinema Arena Riccione

05 Agosto MASSIMO BURGADA - Cinema Arena Riccione

12 Agosto NORBERTO MIDANI - Cinema Arena Riccione

19 Agosto ANDREA VASUMI - Cinema Arena Riccione

26 Agosto GIUSY ZENERE - Cinema Arena Riccione