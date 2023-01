Shoah, Psd: "Uno dei capitoli più bui dell'umanità"

Ogni 27 gennaio San Marino commemora le vittime dell’Olocausto celebrando il Giorno della Memoria: questa data corrisponde al giorno in cui, nel 1945, venne scoperto e liberato il campo di Auschwitz-Birkenau. Così, per la prima volta, il mondo intero apprese del terribile genocidio perpetrato contro il popolo ebraico e altre minoranze. La ricorrenza, già stabilita dall’Assemblea Generale ONU nel 2005, in Repubblica è stata istituita l’anno seguente con il nome di Giornata Internazionale Annuale di Commemorazione in memoria delle vittime dell’Olocausto, auspicando che il ricordo possa contribuire a contrastare ogni tentativo di negazione, ad evitare l’oblio che il trascorrere del tempo e il venir meno delle testimonianze dirette porta con sé. Il Partito dei Socialisti e dei Democratici ha sempre ritenuto fondamentale coltivare la memoria storica e condannare ogni possibile forma di razzismo, di odio e di intolleranza. Anche il PSD, infatti, nell’ottobre 2021 votò favorevolmente al conferimento della cittadinanza sammarinese onoraria a Liliana Segre, superstite e testimone italiana della Shoah: un riconoscimento fortemente voluto dalla popolazione di San Marino e richiesto tramite apposita Istanza d’Arengo al Consiglio Grande e Generale, che l’approvò all’unanimità. L’ingresso della Senatrice Segre nella nostra comunità onora i sammarinesi e la Repubblica, che prima e durante la Seconda Guerra Mondiale partecipò attivamente alla protezione ed al nascondiglio, entro il proprio territorio, delle minoranze perseguitate dai nazifascisti. La celebrazione di oggi rappresenta indubbiamente un monito per il presente e il futuro, un richiamo a non restare indifferenti e ad impegnarci - sempre ed in prima persona - nella difesa della dignità di tutti gli esseri umani, in particolare dei più fragili, degli emarginati e perseguitati. Nostro dovere è adoperarci affinché questa Giornata sia parte di un percorso finalizzato alla formazione di una robusta coscienza critica, poiché solo una piena consapevolezza ed una maggiore conoscenza della storia possono rafforzare quei valori e principi che seppero guidare il nostro Paese attraverso i frangenti più complessi e drammatici. Il PSD ringrazia coloro che nell’ambito delle Istituzioni, della scuola, della cultura e della società civile, si sono spesi nel promuovere a San Marino le diverse occasioni di approfondimento e riflessione in corso di svolgimento.

c.s. Psd