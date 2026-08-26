Shopping, cultura e spettacolo: il 27 agosto l’ultimo appuntamento di “Giovedì in Centro”

Shopping, cultura e spettacolo: il 27 agosto l’ultimo appuntamento di “Giovedì in Centro”.

Si chiude giovedì 27 agosto la prima edizione estiva di Giovedì in Centro, l’iniziativa che ha animato il Centro Storico di San Marino nelle serate estive, trasformandolo in un vero e proprio salotto a cielo aperto. Dopo gli appuntamenti del 23 e 30 luglio e del 6 e 13 agosto, giovedì 27 agosto sarà l’ultima occasione per vivere il Centro Storico della Repubblica in un’atmosfera speciale, tra shopping, cultura, intrattenimento, musica e buon cibo. Per l’occasione, negozi, bar e ristoranti prolungheranno l’apertura serale fino alle 23.00 offrendo a cittadini e visitatori la possibilità di passeggiare tra le antiche contrade e scoprire le proposte del territorio fino a tarda sera: Prima Torre Guaita, Seconda Torre Cesta e Museo di Stato aperti fino alle 22.45, la mostra Icone Sacre Pop di Simone Legno presso la sede della Segreteria di Stato visitabile fino alle 23.00, le corse con lo storico Treno Bianco Azzurro dalle 20.30 alle 22.30. Ad accompagnare la serata sarà un programma di spettacoli dal vivo, musica, performance artistiche e animazione diffusa nelle principali piazze del Centro Storico, con iniziative pensate per coinvolgere un pubblico di tutte le età. Piazza Garibaldi sarà lo spazio dedicato all’arte della magia insieme al Mago Roby mentre gli spettacoli dell’allegra giocoleria di Morrjs Joy saranno in piazza Titano. Musica live con tanti generi musicali: Bo Cassidy & Paul B Sammers in piazza della Libertà, Massimo Marches & Stefano Zambardino a Porta San Francesco, Rising Chord in via Eugippo. Porta della Fratta ospiterà la new entry tra gli artisti di Giovedì in Centro: Duo Moquette. Il programma artistico curato da Antonio Ramberti. Le esibizioni si alterneranno nelle fasce orarie 20.30-21.15, 21.30-22.15 e 22.20-23.00, trasformando piazze e scorci più suggestivi in un grande palcoscenico a cielo aperto.

L’Ufficio Informazioni Turistiche resterà aperto dalle 19.30 alle 23.00, a disposizione dei visitatori per informazioni e indicazioni sulle opportunità da vivere durante la serata. Giovedì in Centro si conferma così come un’importante occasione per riscoprire e valorizzare il Centro Storico nelle ore serali estive quando le sue vie, le sue piazze e i suoi scorci più suggestivi si animano e si trasformano in un luogo di incontro, socialità e intrattenimento per residenti e visitatori. Per raggiungere comodamente il Centro Storico sarà inoltre possibile utilizzare la funivia, in servizio fino alle 00.45. Previsti anche i collegamenti Shuttle Bus Rimini–San Marino, le corse serali aggiuntive alle 22.00 e alle 23.15. Promossa dalla Segreteria di Stato per il Turismo, con la collaborazione dell'Ufficio del Turismo e delle associazioni di categoria USC, USOT, UNAS e OSLA, la rassegna continua ad animare il Centro Storico con un calendario di appuntamenti che valorizza il patrimonio della Repubblica attraverso un'offerta capace di coniugare spettacolo, cultura, commercio e accoglienza.

C.s. - Ufficio del Turismo

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