Shuttle Italy Airport, nove corse quotidiane tra Bologna, Rimini, Riccione per SIGEP 2023.

A Rimini e in Romagna eventi, manifestazioni e fiere internazionali sono pienamente ripartite. L’ultima conferma arriva da SIGEP – The Dolce World Expo, il salone mondiale di Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè (Fiera di Rimini, dal 21 al 25 gennaio 2023) di Italian Exhibition Group (IEG). Intero quartiere fieristico sold out (130mila mq) con oltre mille brand di espositori provenienti da 34 Paesi. Riprendono così a pieno regime i flussi d’arrivo di viaggiatori e partecipanti alle manifestazioni riminesi. Per questo, Shuttle Italy Airport accresce numero e frequenza delle sue corsa da e per l’aeroporto Marconi e tra Rimini, Riccione e quartiere fieristico IEG durante le cinque giornate SIGEP. Sono infatti in programma 9 collegamenti quotidiani dall’hub aeroportuale felsineo alla stazione FS di Rimini, con quattro stop anche in fiera durante l’orario della manifestazione. A queste si aggiungono quattro successive fermate in direzione Riccione (Terme, Stazione, Via Milano, Viale D’Annunzio). I titoli di viaggio di quest’ultime, a differenza delle corse tra Bologna e Rimini acquistabili anche bordo dei mezzi, devono essere precedentemente prenotati on line su sito Shuttle Italy Airport. Lo stesso numero di collegamenti giornalieri, con lo stesso numero e luoghi di fermata, è a disposizione per i viaggiatori in movimento con destinazione Bologna e partenze da Riccione, Rimini, Fiera. I servizi sono garanti da un parco mezzi di 20 bus, con dimensioni e capienze tra i 19 e i 64 passeggeri.

