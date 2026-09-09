Si alza il sipario sul Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini: a Misano una settimana di eventi, sport e sostenibilità

Si alza il sipario sul Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini: a Misano una settimana di eventi, sport e sostenibilità.

Con il pre-event ufficiale “Cronotitano Hill Climb – The Trailer” andato in scena ieri nella Repubblica del Titano si è alzato il sipario sulla settimana del Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini. Tanti i tifosi che nel tardo pomeriggio di ieri sono saliti in Piazza della Libertà, nel cuore del centro storico di San Marino, per accogliere i protagonisti della cronoscalata individuale che ha fatto da preview alla Cronotitano Hill Climb, la spettacolare cronometro in salita a squadre riservata ai team MotoGP, il cui progetto prenderà forma dal 2027. A cimentarsi nella salita sono stati il pilota MotoGP Enea Bastianini, la ciclista plurimedagliata Letizia Paternster, l’ex CT della nazionale di ciclismo e ora commentatore tv Davide Cassani e il commentatore di Sky Sport MotoGP Mauro Sanchini, quest’ultimo affiancato da Marco Bezzecchi nelle inedite vesti di coach. Oggi gli eventi del calendario The Riders’ Land Experience proseguono a Rimini, con il FIBA 3x3 MotoGP Showcase, e a San Marino, con la serata evento “Oltre il Limite: San Marino ricorda Alex Zanardi”.

DOMANI LA PRIMA EDIZIONE DI “TH – WOMEN BEHIND EVERY RACE” IN CIRCUITO

Il giovedì del Gran Premio Red Bull di San Mario e della Riviera di Rimini terrà a battesimo la prima edizione di TH - Women Behind every race un progetto, promosso da Misano World Circuit insieme a FIM Women Commission e FMI, per ispirare le giovani generazioni e raccontare il lavoro delle donne dietro le quinte delle competizioni motoristiche. Alla giornata prenderanno parte studentesse, istituzioni, rappresentanti di Confindustria e numerose professioniste già affermate nel settore. Un’esperienza pensata per mostrare ciò che accade oltre i riflettori della pista: la complessa macchina organizzativa, tecnica e manageriale che rende possibile ogni competizione, offrendo alle partecipanti occasioni concrete di orientamento e confronto. La giornata sarà articolata in tre momenti. Il “Prologo – Workshop & Vision”, dalle 11.00 alla Square Lounge, aprirà i lavori con i saluti di Giovanni Copioli, Presidente della Federazione Motociclistica Italiana, e Andrea Albani, Managing Director del Misano World Circuit, e con le testimonianze di Alessia Valducci (Vicepresidente Confindustria Romagna), Anna Carmassi (Presidente STEAMiamoci), Janika Judeika (Direttore FIM Women Commission), Giorgia Santini (Segretario Generale FMI), Cristina Toteri (saldatrice Aprilia Racing) e Marta Massera (Track Engine Coordinator Ducati). Seguirà “Stories – Paddock & Role Models”, un’esperienza immersiva nel paddock per incontrare le professioniste impegnate nei diversi ambiti, dalla telemetria alla logistica, dalla comunicazione alla direzione gara. La giornata si concluderà con la “Final Lap – Track Experience & Closing”, con visita alla Pit Lane e un momento di networking. Sempre domani, alle 17:00, nella Sala C del Misano World Circuit la Federazione Motociclistica Sammarinese presenterà la pubblicazione dedicata ai 60 anni della sua storia.

KISS MISANO: SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE AL GRAN PREMIO RED BULL DI SAN MARINO E DELLA RIVIERA DI RIMINI

La sostenibilità a Misano è un percorso che si rinnova ogni stagione. In occasione del Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini torna KiSS Misano – Keep it Shiny and Sustainable, il programma di sostenibilità ambientale e sociale promosso da Misano World Circuit Marco Simoncelli, nell’ambito del progetto Misano Green Circuit, insieme a FIM, MotoGP™ Sports Entertainment Group e IRTA. Il circuito porta avanti da anni un percorso strutturato di sostenibilità, certificato secondo gli standard UNI EN ISO 9001:2015 per la qualità e UNI EN ISO 20121:2024 per la gestione sostenibile degli eventi, e ha ottenuto il FIA Environmental Accreditation 3 Star, rinnovato nel giugno 2026. MWC è stato inoltre il primo circuito italiano a dotarsi di un impianto fotovoltaico sulle tribune coperte, capace di produrre 450mila kWh annui di energia a zero emissioni di CO₂. Gli interventi sul sistema di illuminazione hanno consentito una riduzione del 30% dei consumi elettrici. Tra le iniziative di KiSS Misano torna l’impegno sulla raccolta differenziata, accompagnato da attività di sensibilizzazione per il pubblico. Con COREPLA sarà potenziata la raccolta delle bottiglie in PET attraverso tre ecocompattatori, collocati presso l’infodesk KiSS Misano, MWC Square e l’area del team LCR Honda, con il supporto dei “green rangers”. Sul fronte sociale, KiSS Misano rinnova la collaborazione con l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII per il recupero delle eccedenze alimentari nelle hospitality, destinate a strutture di accoglienza per persone senza dimora.

C.s. Ufficio Stampa Misano World Circuit

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