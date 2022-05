Si apre domenica 22 maggio al Teatro Titano la “Festa della Musica”, ricca rassegna di saggi e concerti di fine anno degli allievi dell’IMS

Domenica 22 maggio alle ore 18:30 presso il teatro Titano il concerto degli allievi solisti aprirà “La Festa della Musica”, rassegna di saggi e concerti di fine anno degli allievi dell’Istituto Musicale Sammarinese. Il concerto sarà dedicato al ricordo del collega e amico Giuseppe Mularoni, docente di violino dell'Istituto Musicale Sammarinese, mancato nel 2015. Protagonisti della serata saranno i giovani allievi solisti accompagnati dall’orchestra dell’Istituto Musicale Sammarinese diretta dal M° Massimiliano Messieri. Aprirà il programma Eleonora Stefanelli con la Serenata Op. 50 di Malcolm Arnold per chitarra e archi e a seguire Veronica Ceccaroni eseguirà il Concerto per clarinetto e orchestra di Saverio Mercadante. Sarà poi la volta del concerto per due violoncelli e orchestra di Antonio Vivaldi e, in chiusura, del Concerto in Sol minore BWV 1058 per pianoforte e orchestra d’archi di J.S. Bach, eseguito al pianoforte da Tommaso Giaquinto. Tra i vari appuntamenti della rassegna ricordiamo inoltre il grande concerto del 10 giugno alla Cava dei Balestrieri, il Piano Day il 14 giugno presso l’ex Monastero Santa Chiara, “Che Banda!”, concerto dell’orchestra di strumenti a fiato e a percussione previsto per il 15 giugno in Piazza Sant’Agata, il concerto del corso di Canto Jazz il 23 giugno al Campo Bruno Reffi, il concerto finale del laboratorio con l’orchestra junior dei giovanissimi il 24 giugno e il concerto finale del laboratorio d’insieme per chitarre l’8 luglio. Proprio in questi giorni, inoltre, i saggi di fine anno di Musicagiocando stanno animando i giardini e gli spazi esterni della “Sorgente”, con 200 bambini e le loro famiglie che festeggiano insieme un altro anno di musica e divertimento. Un ricchissimo cartellone di eventi che restituisce l’immagine di una scuola sempre più vitale, con tanti allievi ed insegnanti uniti dalla passione per la musica ed impegnati nel raccogliere i frutti di un inverno di attività.

cs IMS

