Si apre il mese di settembre con una settimana ricca di eventi ed emozioni

Lucio Battisti Tribute Night – 4 settembre L’appuntamento conclusivo per la San Marino Concert Band, sotto la direzione del Maestro Dino Gnassi, dedica una serata alle celebri canzoni del cantautore Lucio Battisti: un omaggio ad un gigante della musica italiana. Campo Bruno Reffi, Centro Storico. Ore 21.15. Evento gratuito. Info: www.facebook.com/sanmarinoconcertband

MotoGP Arrows Contest – 6 settembre In vista del Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini, si svolgerà il Pre-Event tutto sammarinese. Con un salto indietro nel tempo, i Piloti diventeranno Antichi Arcieri Medioevali e si sfideranno in un'epica Gara di Tiro con l'Arco per stabilire chi sarà la freccia più veloce del Motomondiale. Cava dei Balestrieri, Centro Storico. Ore 18.00. Ingresso Gratuito. Partita di Calcio U21 San Marino Vs Norvegia – 7 settembre La Nazionale Under 21 di San Marino – guidata dal Commissario Tecnico Matteo Cecchetti - ospita la Norvegia nella prima gara casalinga tra le mura amiche del San Marino Stadium. La sfida è valevole per le qualificazioni agli Europei Under 21, la cui fase finale si svolgerà nel 2025 in Slovacchia. San Marino Stadium, Serravalle. Ore 18.00. Biglietti: https://www.fsgc.sm/biglietteria/ Info e prenotazioni: T 0549 990515 – info@fsgc.sm Sarà perché ti amo – 8 settembre Una giornata dedicata al divertimento di tutta la famiglia, alla sensibilizzazione e alla solidarietà al Parco Ausa di Dogana. Dalle ore 16.00 sarà aperta un'area giochi per bambini con gonfiabili, truccabimbi, divertenti attività di animazione, food truck. Il pomeriggio sarà allietato da intermezzi musicali a cura di San Marino Concert Band. Alle ore 18.30 si terrà la Tavola Rotonda dal titolo "Tumori infantili, guarire si può", con i massimi esperti del mondo pediatrico. Alle ore 20.30 il concerto dei Ricchi e Poveri, uno dei gruppi italiani più famosi di sempre. Parco Ausa, Dogana. A partire dalle ore 16.00. L'intero evento è gratuito con offerta libera e volontaria in favore di associazioni oncologiche pediatriche. Il programma completo qui: http://tinyurl.com/2p8f8te2 Info: T 338 3987208 – info@trends.srl Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini – 8-10 settembre La MotoGP ritorna per il sedicesimo anno consecutivo al Misano World Circuit “Marco Simoncelli”. Tre giorni di spettacolo in pista e di eventi a San Marino e sulla Riviera di Rimini, che come da tradizione, accompagneranno lo show al Misano World Circuit dove lo scorso anno sono arrivati oltre 100mila spettatori nel weekend, accolti in un vero e proprio parco dei motori. Misano World Circuit. Biglietti: https://www.misanocircuit.com/biglietteria/motogp/ Info e prenotazioni: T 800 214728 – info@misanocircuit.com 18° Incontro Musicale Bande Musicali – 9 settembre Rassegna internazionale dedicata alle Bande Musicali, che sfileranno per le vie del Centro Storico dalle ore 12:00 alle ore 14:00. Questo l’itinerario: Piazza Sant’Agata – Contrada del Pianello – Piazza Libertà – Piazza Garibaldi. Centro Storico, Città di San Marino. Ingresso gratuito. Info: info@musicandfriends.it Bunta’s Car Meeting – 9 settembre Esposizione di auto giapponesi. Parcheggio n.12, Scuole medie di Fonte dell’Ovo. Dalle ore 15.00. Info e prenotazioni: buntascarmeeting@gmail.com www.facebook.com/buntascarmeeting/ Mostra Tancredi Fornasetti – dal 9 al 30 settembre Inaugurazione della Mostra “My colors, My world” il 9 settembre, dalle 16.00. Seguirà alle 18.00 l'incontro con l'Artista romano, la presentazione di circa 90 opere e l'Introduzione della Sua nuova collezione "Songs and Colors". L'Opening sarà accompagnato da aperitivo, buffet e dj set. Motorworks c/o Centro Fiorina, Domagnano. Ingresso libero. Info: T 339 7408840 – info@lamaisondelapetitesara.com Artisti in Casa – 9-10 settembre Il Castello di Montegiardino ospiterà la XIII edizione del festival Artisti in Casa con la partecipazione di decine di artisti nazionali e locali che si esibiranno nelle case del borgo tra cantautorato, teatro, letteratura e performance. Le piccole case del borgo si trasformano in palcoscenici segreti, micro-teatri intimi e accoglienti, spazi perfetti per instaurare una comunicazione totale e senza filtri tra pubblico e artista. Castello di Montegiardino. Biglietti: http://tinyurl.com/bdcrweee Il programma completo qui: www.facebook.com/artistincasa 10th International Rhythmic Gymnastics Tournament – 9-10 settembre Torna l'appuntamento con la San Marino Cup 2023 di ginnastica ritmica, che quest’anno festeggia la sua decima edizione. Al Multieventi Sport Domus di Serravalle saliranno in pedana oltre 200 ginnaste provenienti da San Marino, Australia, Austria, Cile, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Polonia e Slovenia. Multieventi Sport Domus, Serravalle. Dalle 9.00 alle 20.00. Info: T 335 8494205 – federginnasticasanmarino@live.it Partita di Calcio San Marino Vs Slovenia – 10 settembre La Nazionale Sammarinese del Commissario Tecnico Fabrizio Costantini torna sul manto erboso del San Marino Stadium per affrontare la Slovenia nella quinta partita del Gruppo H delle qualificazioni agli Europei di Germania 2024. San Marino Stadium, Serravalle. Ore 20.45. Biglietti: https://www.fsgc.sm/biglietteria/ Info e prenotazioni: T 0549 990515 – info@fsgc.sm

cs Ufficio del Turismo